Тюменка ушла в лес за ягодами и пропала. Фото

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
По данным ПО «ЛизаАлерт», всё произошло 4 июля. Она вышла из дома в СНТ «Горошинка» (Червишевский тракт) и пропала.
На вид около 40 лет, рост 150 сантиметров, плотного телосложения, волосы обесцвеченные. Была одета в светло-коричневую ветровку, голубую футболку, белые кроссовки и джинсы. С собой она взяла прозрачное пластиковое ведро.
Если вы её видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.
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