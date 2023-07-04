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Тюменка ушла в лес за ягодами и пропала. Фото

4 июля 2023, 13:38
Фото: ЛизаАлерт

Тюменка ушла в лес за ягодами и пропала

В областной столице пропала Щитина Олеся Якубовна, 1980 года рождения. Женщина ушла в лес и не вернулась.

По данным ПО «ЛизаАлерт», всё произошло 4 июля. Она вышла из дома в СНТ «Горошинка» (Червишевский тракт) и пропала.

На вид около 40 лет, рост 150 сантиметров, плотного телосложения, волосы обесцвеченные. Была одета в светло-коричневую ветровку, голубую футболку, белые кроссовки и джинсы. С собой она взяла прозрачное пластиковое ведро.

Если вы её видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.

Ранее «наш город» сообщал, что в Тюмени на час нашли 9-летнего мальчика.

Поисковики ищут пропавшего в Тюмени 9-летнего мальчика. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пропал человек
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