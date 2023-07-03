Поисковики ищут пропавшего в Тюмени 9-летнего мальчика. Фото

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
«Приметы: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза карие», — сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Он был одет в белую футболку с чёрной надписью, светло-серые шорты, тёмные кроссовки. С собой мальчик взял сумку.
Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.
UPD: ребёнка нашли в течение часа.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на пятый день поисков нашли Дмитриевич Олег Николаевич, 1970 года рождения. С ним не могли связаться родственники.