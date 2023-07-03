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Published Сегодня, 13:55

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Updated Сегодня, 13:56

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Поисковики ищут пропавшего в Тюмени 9-летнего мальчика. Фото

3 июля 2023, 13:55
Фото: ЛизаАлерт

В Тюмени ищут пропавшего маленького мальчика. Фото

В областной столице родители и волонтёры ищут 9-летнего мальчика. Лев Каюгин не пришел домой вечером 3 июля.
«Приметы: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза карие», — сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Он был одет в белую футболку с чёрной надписью, светло-серые шорты, тёмные кроссовки. С собой мальчик взял сумку.

Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.

UPD: ребёнка нашли в течение часа.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на пятый день поисков нашли Дмитриевич Олег Николаевич, 1970 года рождения. С ним не могли связаться родственники.

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Поиск человека#Поиск очевидцев#Александр Мязин
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