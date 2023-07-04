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Старинный особняк продают в центре Тюмени за 1 рубль

4 июля 2023, 10:17
Фото: 1MI

Власти за 1 рубль продают памятник архитектуры в центре Тюмени. Ранее он стоил 13 млн

Власти областной столицы выставили на торги памятник архитектуры. Дом находится на улице Челюскинцев, 42.

По данным «РБК Тюмень», его оценивают в 1 рубль. Дом находится в центре города — возле Тюменской филармонии и Спасской церкви.

«Сейчас объект оценен в символический рубль. Стоимость земельного участка площадью 1193 квадратных метров составляет 13 375 000 рублей. Вид разрешенного использования участка — под мастерскую», — сообщили в департаменте имущественных отношений.

Строение возведено ещё в 1887 году. 13 лет назад дом пострадал от пожара и его разобрали.

Ранее «Наш город» сообщал, что власти Тюмени разрешили реконструкцию Круглой бани.

Тюменские власти разрешили реконструкцию Круглой бани
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Продажа
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