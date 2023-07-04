Старинный особняк продают в центре Тюмени за 1 рубль

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
По данным «РБК Тюмень», его оценивают в 1 рубль. Дом находится в центре города — возле Тюменской филармонии и Спасской церкви.
«Сейчас объект оценен в символический рубль. Стоимость земельного участка площадью 1193 квадратных метров составляет 13 375 000 рублей. Вид разрешенного использования участка — под мастерскую», — сообщили в департаменте имущественных отношений.
Строение возведено ещё в 1887 году. 13 лет назад дом пострадал от пожара и его разобрали.
Ранее «Наш город» сообщал, что власти Тюмени разрешили реконструкцию Круглой бани.