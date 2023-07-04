Семьям погибших тюменских бойцов вручили награды. Фото

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Updated Сегодня, 02:21
Глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова и военный комиссар Дмитрий Ячменев передали награды родным Александра Морозова и Александра Васильева.
«Александр Морозов и Александр Васильев погибли при исполнении воинского долга. Вечная память героям!» — сообщили в telegram-канале администрации муниципалитета.
Ранее «Наш город» писал, что орденами Мужества посмертно наградили бойцов из Омутинского района.