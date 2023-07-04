nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:19

Published Сегодня, 02:19

Modified Сегодня, 02:21

Updated Сегодня, 02:21

Изображение материала

Семьям погибших тюменских бойцов вручили награды. Фото

4 июля 2023, 02:19
Фото: telegram-канал "Заводоуковский городской округ "

Погибших участников СВО наградили посмертно в Тюменской области

Семьям двух погибших в зоне СВО бойцов вручили ордена Мужества в Заводоуковске.

Глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова и военный комиссар Дмитрий Ячменев передали награды родным Александра Морозова и Александра Васильева.

«Александр Морозов и Александр Васильев погибли при исполнении воинского долга. Вечная память героям!» — сообщили в telegram-канале администрации муниципалитета.

Ранее «Наш город» писал, что орденами Мужества посмертно наградили бойцов из Омутинского района.

Владимир Путин посмертно наградил нескольких тюменских бойцов
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#СВО#Бойцы#Награда#Заводоуковск#Тюменская область
Подпишитесь
Мистическое Суперлуние в Тюмени: оранжевая Луна, вещие сны и тревога
Вчера, 07:59
«Зачем переплачивать?»: мужчины в Тюмени чаще выбирают барбершопы
Сегодня, 01:00
«Придется отдать всю зарплату»: во сколько обойдется кондиционер в Тюмени?
Вчера, 07:30
Тюмень — город казахов? Телеведущий из Казахстана заявил о территориальных претензиях
Вчера, 08:46
Штаб ЧВК «Вагнер» приостановил работу в Тюмени
Вчера, 06:18
В Тюмени подешевели помидоры, капуста и бананы
Вчера, 02:25