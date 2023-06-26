Владимир Путин посмертно наградил нескольких тюменских бойцов

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Воины были награждены посмертно за героизм, отвагу и доблесть при выполнении боевых задач в зоне СВО. Они показали пример стойкости и преданности своей стране, подчеркнул глава Омутинского района Олег Кузнецов в своём telegram-канале. Правда, имена погибших бойцов он почему-то указывать не стал.
Ранее «Наш город» писал, что на днях в Тюмени похоронили военнослужащего Сергея Григорьева. Прощание с ним состоялось в Доме культуры и творчества «Торфяник».