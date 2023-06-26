nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Изображение материала

Владимир Путин посмертно наградил нескольких тюменских бойцов

26 июня 2023, 13:35
Фото: telegram-канал Олега Кузнецова

Военнослужащие посмертно получили ордена Мужества от президента в Тюменской области

Родным погибших бойцов из Омутинского района вручили ордена Мужества по указу Владимира Путина.

Воины были награждены посмертно за героизм, отвагу и доблесть при выполнении боевых задач в зоне СВО. Они показали пример стойкости и преданности своей стране, подчеркнул глава Омутинского района Олег Кузнецов в своём telegram-канале. Правда, имена погибших бойцов он почему-то указывать не стал.

Ранее «Наш город» писал, что на днях в Тюмени похоронили военнослужащего Сергея Григорьева. Прощание с ним состоялось в Доме культуры и творчества «Торфяник».

В зоне СВО погиб военный из Тюмени
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#СВО#Бойцы#Героизм#Погибшие#Общество#Омутинский район#Новости тюмени
Подпишитесь
Ночью турки пробрались в спальню. Тюменка поделилась впечатлениями от Турции
Сегодня, 03:46
«Прицел на возраст»: почему пенсионеры верят мошенникам
Сегодня, 09:05
В Тюменской области отменен особый противопожарный режим. Что теперь можно?
Сегодня, 05:08
В Тюмени билборды и баннеры очистили от рекламы ЧВК «Вагнер»
Вчера, 12:10
В Тюмени отменили закупку авто с панорамной крышей стоимостью почти 5 млн рублей
Сегодня, 04:03
«Люксом не пахнет»: жители дома в центре города живут в жутких условиях
Сегодня, 10:51