Владимир Путин посмертно наградил нескольких тюменских бойцов

Воины были награждены посмертно за героизм, отвагу и доблесть при выполнении боевых задач в зоне СВО. Они показали пример стойкости и преданности своей стране, подчеркнул глава Омутинского района Олег Кузнецов в своём telegram-канале. Правда, имена погибших бойцов он почему-то указывать не стал.