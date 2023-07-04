Обновленные поликлиники Тюмени проинспектировал губернатор Александр Моор

Posted 4 июля, 04:37
Published 4 июля, 04:37
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Отделение городской поликлиники № 8 в микрорайоне Казарово и городской поликлиники № 6 на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор. Кроме того, глава региона побывал в новом корпусе городской поликлиники № 12 на ул. Пермякова.
Медучреждение в микрорайоне Казарово было открыто по просьбам жителей в июне 2023 года. Отделение поликлиники обслуживает более 2,4 тысячи человек, в том числе свыше тысячи детей. Здесь работают участковые терапевт и педиатр. Действуют кабинеты неотложной помощи и раннего выявления заболеваний, а также лечебно-диагностический кабинет, в котором можно пройти электрокардиографию и получить физиотерапевтическое лечение.
Отделение городской поликлиники № 6, обслуживающее более 50,3 тысячи человек, было капитально отремонтировано по поручению губернатора, который откликнулся на обращение горожан, высказанное в ходе одной из прямых линий. Работы завершили в 2023 году. В результате расширения коридоров и перепланировки кабинетов пребывание пациентов в лечебном учреждении стало более комфортным, поделился впечатлениями Александр Моор. Улучшились и условия работы медиков.
Завершение масштабной реконструкции здания на ул. Пермякова в Тюмени, где располагается корпус городской поликлиники №12, позволило значительно улучшить качество медицинской помощи, оказываемой жителям Восточного административного округа. К медучреждению прикреплено порядка 27 тысяч человек, из них более 18 тысяч — дети.
Особый интерес главы региона вызвало оснащенное самым современным оборудованием отделение медицинской реабилитации. Здесь есть даже тренажер виртуальной реальности. Он помогает пациентам, которые перенесли, например, инсульт, восстановить подвижность. «Реабилитация сегодня — одно из самых актуальных направлений развития региональной системы здравоохранения», — уверен Александр Моор.
Реконструкция городских поликлиник, а также строительство модульных медучреждений в небольших деревнях и селах — ключевые направления реализации масштабной региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, подчеркнул губернатор. Эта работа обязательно будет продолжена.