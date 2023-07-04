Обновленные поликлиники Тюмени проинспектировал губернатор Александр Моор

Медучреждение в микрорайоне Казарово было открыто по просьбам жителей в июне 2023 года. Отделение поликлиники обслуживает более 2,4 тысячи человек, в том числе свыше тысячи детей. Здесь работают участковые терапевт и педиатр. Действуют кабинеты неотложной помощи и раннего выявления заболеваний, а также лечебно-диагностический кабинет, в котором можно пройти электрокардиографию и получить физиотерапевтическое лечение.