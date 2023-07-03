В Тюмени подешевели помидоры, капуста и бананы

Килограмм помидоров теперь стоит 124 рубля, раньше его можно было купить за 150 рублей. Цена за один килограмм бананов сейчас составляет 108 рублей, до этого они стоили 121 рубль. А капуста подешевела на 17 рублей: теперь её можно купить за 54 рубля. Такая информация представлена в Тюменьстате.