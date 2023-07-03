В Тюмени подешевели помидоры, капуста и бананы

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Килограмм помидоров теперь стоит 124 рубля, раньше его можно было купить за 150 рублей. Цена за один килограмм бананов сейчас составляет 108 рублей, до этого они стоили 121 рубль. А капуста подешевела на 17 рублей: теперь её можно купить за 54 рубля. Такая информация представлена в Тюменьстате.
Некоторые овощи и фрукты, напротив, стали дороже. Например, цена на морковь взлетела на 20 рублей: сейчас этот овощ стоит 80 рублей. Огурцы продают за 117 рублей рублей, в то время как раньше они стоили 111.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени повысились цены на яйца, хлеб, сахар и сладкое.