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В Тюмени подешевели помидоры, капуста и бананы

3 июля 2023, 02:25
Фото: 1MI

Цены на фрукты и овощи снизились в Тюменской области

Некоторые овощи и фрукты подешевели в Тюменской области в период с 29 мая по 26 июня, а некоторые, напротив, стали дороже.

Килограмм помидоров теперь стоит 124 рубля, раньше его можно было купить за 150 рублей. Цена за один килограмм бананов сейчас составляет 108 рублей, до этого они стоили 121 рубль. А капуста подешевела на 17 рублей: теперь её можно купить за 54 рубля. Такая информация представлена в Тюменьстате.

Некоторые овощи и фрукты, напротив, стали дороже. Например, цена на морковь взлетела на 20 рублей: сейчас этот овощ стоит 80 рублей. Огурцы продают за 117 рублей рублей, в то время как раньше они стоили 111.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени повысились цены на яйца, хлеб, сахар и сладкое.

В Тюмени фрукты и овощи подорожали на 19%
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#Елена Чебоксарова#Цены#Тюменьстат#Овощи#Фрукты#Общество#Новости тюмени
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