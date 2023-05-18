В Тюмени фрукты и овощи подорожали на 19%

По данным Тюменьстата, также ощутимо подорожали яйца, хлеб, сахар и сладости — до 3,8%. При этом на 8,6% подешевели крупы и бобовые, подсолнечное масло (на 5,5%), макаронные изделия (на 2,8%), молоко и молочная продукция. Стоимость мяса и птицы снизилась, по сравнению с декабрем 2022 года, на 2,2%. Алкоголь подешевел менее чем на 1%.