В Тюмени фрукты и овощи подорожали на 19%

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:32
По данным Тюменьстата, также ощутимо подорожали яйца, хлеб, сахар и сладости — до 3,8%. При этом на 8,6% подешевели крупы и бобовые, подсолнечное масло (на 5,5%), макаронные изделия (на 2,8%), молоко и молочная продукция. Стоимость мяса и птицы снизилась, по сравнению с декабрем 2022 года, на 2,2%. Алкоголь подешевел менее чем на 1%.
Что касается непродовольственных товаров, то с начала года цены на них в Тюменской области понизились на 3,4%. Тогда как по России в целом выросли на 0,4%.
Наблюдалось снижение цен на телерадиотовары (на 16,1%), трикотажные изделия (на 13,4%), одежду и бельё (на 10,5%), обувь (на 4,5%), моющие и чистящие средства (на 3,7%), парфюмерно-косметические товары (на 3,4%), мебель (на 1,9%). Подорожали лекарственные препараты и табачные изделия (менее чем на 1%)
Стоимость тарифов и услуг населению выросла в Тюменской области на 2,8%. Более всего, на 33%, подорожали услуги зарубежного туризма. На 11,4% — ветеринарные услуги, на 8% — пассажирского транспорта, на 7,5% — медицинские, на 4% — правового характера.
Рост тарифов на бытовые услуги, страхования, жилищные и коммунальные не превысил 1%. Снижение тарифов на услуги банков составило менее 1%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость квадратного метра на вторично рынке жилья в апреле увеличилась на 1,2%. Средняя стоимость квартиры сегодня составляет более 5,7 млн. рублей.