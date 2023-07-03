Тюменцев предупредили о временном отключении бесплатного телевидения и радио

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В Тюмени перебои ожидаются 18 июля с 08:00 до 17:00.
«Кратковременные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания планируются в Тюменской области с 17 по 19 июля. В Тюмени профилактические работы намечены на 18 и 19 июля», — отметили тюменские чиновники.
Проблемы с трансляциями будут и в селах Гагарино и Шабаново (17 июля). Ограничения коснуться тоболяков 19 числа.
Ранее «Наш город» сообщал, что перебои в работе радио и ТВ ощущались в нескольких районах Тюменской области 30 мая.