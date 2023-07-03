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Тюменцев предупредили о временном отключении бесплатного телевидения и радио

3 июля 2023, 10:16
Фото: 1MI

Жителей Тюмени предупредили об отключении бесплатного телевидения и радио

В областной столице и ряда других муниципалитетов региона временно отключат телевидение и радио. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

В Тюмени перебои ожидаются 18 июля с 08:00 до 17:00.

«Кратковременные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания планируются в Тюменской области с 17 по 19 июля. В Тюмени профилактические работы намечены на 18 и 19 июля», — отметили тюменские чиновники.

Проблемы с трансляциями будут и в селах Гагарино и Шабаново (17 июля). Ограничения коснуться тоболяков 19 числа.

Ранее «Наш город» сообщал, что перебои в работе радио и ТВ ощущались в нескольких районах Тюменской области 30 мая.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#ТВ#Перебои с вещанием
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