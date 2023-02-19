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Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

В Тюменской области ожидаются перебои со связью из-за необычного природного явления

19 февраля 2023, 07:34
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области ожидаются перебои со связью

Жителей Тюменской области предупредили о возможных перебоях в радио- и телевещании. Их причиной может стать весенняя солнечная интерференция — явление, влияющее на телесигналы спутников связи.
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Тюмень

Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. В это время сигналы спутника глушатся, сообщили «Нашему Городу» в информационном центре регионального правительства.

Кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться до 12 марта с 13:32 до 14:28. Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 26 минут.

Специалисты советуют тюменцам, в случае сбоев в качестве изображения, перезагрузить телевизор или приставку.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области состоится проверка работы систем централизованного оповещения жителей. Она пройдет с 10:40 до 11:10.

В Тюмени прозвучат сирены
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Перебои с вещанием#Тюмень#Тюменская область
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