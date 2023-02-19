В Тюменской области ожидаются перебои со связью из-за необычного природного явления

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. В это время сигналы спутника глушатся, сообщили «Нашему Городу» в информационном центре регионального правительства.
Кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться до 12 марта с 13:32 до 14:28. Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 26 минут.
Специалисты советуют тюменцам, в случае сбоев в качестве изображения, перезагрузить телевизор или приставку.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области состоится проверка работы систем централизованного оповещения жителей. Она пройдет с 10:40 до 11:10.