Штаб ЧВК «Вагнер» приостановил работу в Тюмени?

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
«В связи с временным не участием ЧВК Вагнер в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на 1 месяц», — указано в сообщениях.
«Нашему Городу» оперативно получить комментарий в тюменском штабе ЧВК «Вагнер» не удалось. По указанным номерам телефонов либо никто не отвечает, либо срабатывает автоответчик.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в субботу, 24 июня, появилась информация о том, что в областной столице штаб по набору добровольцев ЧВК «Вагнер» прекратил свою работу. В понедельник сотрудники центра опровергли данную информацию и сообщили о том, что продолжают работать в штатном режиме.