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Штаб ЧВК «Вагнер» приостановил работу в Тюмени?

3 июля 2023, 06:18
Фото: 1MI
Центры по набору ЧВК «Вагнер» в российских городах приостанавливают работу на месяц. Об этом сообщают тг-каналы каналы, связанные с ЧВК.
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Тюмень
«В связи с временным не участием ЧВК Вагнер в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на 1 месяц», — указано в сообщениях.

«Нашему Городу» оперативно получить комментарий в тюменском штабе ЧВК «Вагнер» не удалось. По указанным номерам телефонов либо никто не отвечает, либо срабатывает автоответчик.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в субботу, 24 июня, появилась информация о том, что в областной столице штаб по набору добровольцев ЧВК «Вагнер» прекратил свою работу. В понедельник сотрудники центра опровергли данную информацию и сообщили о том, что продолжают работать в штатном режиме.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#СВО#Тюменская область
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