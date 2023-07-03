Штаб ЧВК «Вагнер» приостановил работу в Тюмени?

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в субботу, 24 июня, появилась информация о том, что в областной столице штаб по набору добровольцев ЧВК «Вагнер» прекратил свою работу. В понедельник сотрудники центра опровергли данную информацию и сообщили о том, что продолжают работать в штатном режиме.