Лучшие сотрудники ГИБДД отмечены поощрениями Тюменской городской Думы

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Председатель городской Думы отметил, что во время создания Госавтоинспекции в июле 1936 года участники движения — пешеход и водитель — по-разному представляли преимущества на дорогах и правила поведения.
Если на наших трассах уже 87 лет обеспечивается порядок и дисциплина, значит все задачи составом Госавтоинспекции преодолеваются. Жители, безусловно, благодарны вам за ежедневную работу. В истории ведомства было несколько периодов. Ветераны использовали свисток и жезл, а современное поколение — новейшую технику, которой нужно владеть в совершенстве. Все поколения сотрудников службы достойно справлялись с обязанностями, — обратился к присутствующим Евгений Заболотный.
Евгений Заболотный пожелал успехов, вручил Почетную грамоту и Благодарности Тюменской городской Думы.