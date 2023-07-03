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Лучшие сотрудники ГИБДД отмечены поощрениями Тюменской городской Думы

3 июля 2023, 07:54
Фото: Тюменская городская Дума
Торжественное построение состава управления ГИБДД по Тюменской области состоялось в день профессионального праздника.

Председатель городской Думы отметил, что во время создания Госавтоинспекции в июле 1936 года участники движения — пешеход и водитель — по-разному представляли преимущества на дорогах и правила поведения.

Если на наших трассах уже 87 лет обеспечивается порядок и дисциплина, значит все задачи составом Госавтоинспекции преодолеваются. Жители, безусловно, благодарны вам за ежедневную работу. В истории ведомства было несколько периодов. Ветераны использовали свисток и жезл, а современное поколение — новейшую технику, которой нужно владеть в совершенстве. Все поколения сотрудников службы достойно справлялись с обязанностями, — обратился к присутствующим Евгений Заболотный.
Фото: Тюменская городская Дума

Евгений Заболотный пожелал успехов, вручил Почетную грамоту и Благодарности Тюменской городской Думы.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская городская Дума#Евгений Заболотный#ГИБДД#Тюменская область
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