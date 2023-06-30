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Воспитательницу отправят в тюрьму за гибель ребёнка в детском саду

30 июня 2023, 09:53
Фото: 1MI

Уголовное дело о гибели ребёнка в детском саду Тюменской области направлено в суд

В Тобольске воспитательницу могут отправить в тюрьму сроком до 3 лет, в соответствии с частью 2 статьи 109 УК РФ.
Сюжет
Суд

Исходя из материалов дела, обвиняемая в мае текущего года недоглядела за воспитанницей. В результате двухлетняя девочка погибла от механической асфиксии в домике-беседке.

Тобольская межрайонная прокуратура возбудила в отношении женщины уголовное дело. Оно направлено в Тобольский городской суд, сообщают в региональной прокуратуре.

В рамках расследования уголовного дела тюменские следователи собрали достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, рассказали также в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Ранее «Наш город» писал, что сотрудница администрации Тюменского района совершила самоубийство после обвинения в мошенничестве.

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#Елена Чебоксарова#Суд#Воспитатели#Детский сад#Дети#Гибель детей#Тобольск#Тюменцы
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