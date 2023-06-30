Воспитательницу отправят в тюрьму за гибель ребёнка в детском саду

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
Исходя из материалов дела, обвиняемая в мае текущего года недоглядела за воспитанницей. В результате двухлетняя девочка погибла от механической асфиксии в домике-беседке.
Тобольская межрайонная прокуратура возбудила в отношении женщины уголовное дело. Оно направлено в Тобольский городской суд, сообщают в региональной прокуратуре.
В рамках расследования уголовного дела тюменские следователи собрали достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, рассказали также в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что сотрудница администрации Тюменского района совершила самоубийство после обвинения в мошенничестве.