Тюменцам разрешили выгуливать чихуахуа и мопсов без намордников

В частности, теперь обязательным условием для прогулок с собакой является наличие поводка и намордникам. Запрещен выгул собак высотой более 40 сантиметров в холке без поводка и намордника. Ранее в регионе данное правило распространялось и на собак более мелких пород — высотой более 20 сантиметров в холке.