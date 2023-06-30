Тюменцам разрешили выгуливать чихуахуа и мопсов без намордников

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В частности, теперь обязательным условием для прогулок с собакой является наличие поводка и намордникам. Запрещен выгул собак высотой более 40 сантиметров в холке без поводка и намордника. Ранее в регионе данное правило распространялось и на собак более мелких пород — высотой более 20 сантиметров в холке.
За нарушение установленных требований владельцам питомцев придется платить штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени подвергли критике инициативу депутатов Государственной думы о получении лицензий на содержание собак определенных пород. Депутаты предлагали обязать владельцев получать лицензии содержание следующих пород собак: акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кута и т. д.