Самое милое видео за сегодня: в Тюмени заметили собаку, катающуюся на скейтборде

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
По словам очевидцев, хвостатый довольно умело обращался с доской — запрыгивал на нее и отталкивался лапами, набирая скорость.
В комментариях под опубликованным видеороликом горожане отметили, что это самый милый пост за сегодняшний день.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени раскритиковали инициативу депутатов Государственной думы о получении лицензий на содержание собак определенных пород. Горожане отметили, что в первую очередь владельцам питомцев нужно привить правила выгула четвероногих друзей.