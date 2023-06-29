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Самое милое видео за сегодня: в Тюмени заметили собаку, катающуюся на скейтборде

29 июня 2023, 15:22
Фото: 1MI

В Тюмени заметили собаку, катающуюся на скейтборде

В Тюмени появилась собака-скейтбордист. Животное, катающееся на скейте под присмотром хозяина, заметили жители микрорайона Ново-Патрушево.
Сюжет
Тюмень

По словам очевидцев, хвостатый довольно умело обращался с доской — запрыгивал на нее и отталкивался лапами, набирая скорость.

В комментариях под опубликованным видеороликом горожане отметили, что это самый милый пост за сегодняшний день.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени раскритиковали инициативу депутатов Государственной думы о получении лицензий на содержание собак определенных пород. Горожане отметили, что в первую очередь владельцам питомцев нужно привить правила выгула четвероногих друзей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Собаки#Тюменская область#Видео
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