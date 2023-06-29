В ЯНАО Героям России и обладателям орденов бесплатно выделят земельные участки

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Власти Ямала на безвозмездной основе предоставят бойцам спецоперации, награжденным орденами или звездой Героя России, земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. В случае гибели военнослужащих мера поддержки станет доступной для членов его семьи.
Новую льготу в ЯНАО вводят по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Она стала 50-й в пакете мер поддержки участников СВО и их близких. Участки начнут предоставлять с 1 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обладатели орденов получат от 5 до 20 соток, Герои России — 30 соток в городах либо до 50 соток в сельской местности. Земли военнослужащим и их семьям будут предоставлять в приоритетном порядке. Альтернативой участку станет единоразовая выплата в размере 1 миллиона рублей, который можно потратить на покупку жилья, земли или ИЖС на территории округа.
К слову, на Ямале с 1 июля расширят программу социальной газификации. Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий увеличат сумму до 300 тысяч рублей на приобретение оборудования и подведение газа от границ участка в дома.