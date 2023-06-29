В ЯНАО Героям России и обладателям орденов бесплатно выделят земельные участки

Обладатели орденов получат от 5 до 20 соток, Герои России — 30 соток в городах либо до 50 соток в сельской местности. Земли военнослужащим и их семьям будут предоставлять в приоритетном порядке. Альтернативой участку станет единоразовая выплата в размере 1 миллиона рублей, который можно потратить на покупку жилья, земли или ИЖС на территории округа.