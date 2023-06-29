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В ЯНАО Героям России и обладателям орденов бесплатно выделят земельные участки

29 июня 2023, 12:57
Фото: правительство ЯНАО
Бойцы получат от 5 до 50 соток земли.

Власти Ямала на безвозмездной основе предоставят бойцам спецоперации, награжденным орденами или звездой Героя России, земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. В случае гибели военнослужащих мера поддержки станет доступной для членов его семьи.

Новую льготу в ЯНАО вводят по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Она стала 50-й в пакете мер поддержки участников СВО и их близких. Участки начнут предоставлять с 1 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Обладатели орденов получат от 5 до 20 соток, Герои России — 30 соток в городах либо до 50 соток в сельской местности. Земли военнослужащим и их семьям будут предоставлять в приоритетном порядке. Альтернативой участку станет единоразовая выплата в размере 1 миллиона рублей, который можно потратить на покупку жилья, земли или ИЖС на территории округа.

К слову, на Ямале с 1 июля расширят программу социальной газификации. Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий увеличат сумму до 300 тысяч рублей на приобретение оборудования и подведение газа от границ участка в дома.

#Анастасия Имамахметова#Герой России#Поддержка
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