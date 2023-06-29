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Тюменским детям станет сложно добираться до школы

29 июня 2023, 02:11
Фото: 1MI

Тюменцам станет труднее добираться до школы из-за изменений в схеме маршрута N 85

Тюменцы недовольны изменениями в схеме маршрута N 85. Свои претензии они высказали в социальной сети Вконтакте — в группе администрации города.
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Автобус

Со 2 июля из маршрута N 85 уберут несколько остановок в обратном направлении: «Учхоз», «Улица Троицкая», «Сельхозтехника», «Улица Авторемонтная», «Улица Аккумуляторная» и «ТЭМЗ». Автобус будет следовать по улицам Медовый и Селекционной.

Жительница Утешево в комментариях под соответствующим постом пожаловалась, что учащиеся школы N 51 теперь вынуждены будут добираться до учебного заведения с пересадками.

«Ещё интереснее, как ребёнка в детский сад возить? Я из Утешево должна доехать до Дома Обороны, потом вернуться на Авторемонтную. Сады должны быть в пешей доступности! Мало того, что сад снесли и нам приходится возить детей в город! Так ещё и с пересадками!!!» — написала другая тюменка

В горадминистрации возмущенным тюменцам ответили, что в маршруте предусмотрены рейсы до школы. Кроме того, на улице Медовая обустроят два остановочных пункта: один из них будет распологаться около остановки «Учхоз».

Ранее «Наш город» писал, что, в Тюмени изменятся схемы движения маршрутов N 2, 9, 99 и 85.

Сразу четыре автобусных маршрута поменяют схему движения в Тюмени из-за ремонта
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#Елена Чебоксарова#Автобус#Школьники#Изменения движения#Жалоба#Администрация г.Тюмени#Общество#Тюменцы
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