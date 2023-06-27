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Сразу четыре автобусных маршрута поменяют схему движения в Тюмени из-за ремонта

27 июня 2023, 10:26
Фото: 1MI

Четыре маршрута поменяют схему движения в Тюмени

В Тюмени меняется расписание сразу 4 автобусных маршрутов. Расписание изменят в начале следующего месяца.

Со 2 июля 2023 года в связи с изменением организации движения на пересечении автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» с ул. Авторемонтной увеличится протяженность движения маршрутов регулярных перевозок № 2 «п. ДОК — ул. Таллинская», № 9 «Центральный рынок — с/о „Лесник“, № 99 „Областная библиотека — с/о „Ручеек“ с сохранением прежних остановочных пунктов.

Со следующего месяца изменится схема маршрута №85. Поменяются правила проезда на объездной дороге в районе улицы Авторемонтной. Из-за этого увеличится протяженность пути автобусов.

«Из схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты „Учхоз“, „ул. Троицкая“, „Сельхозтехника“, „Школа № 51“, „ТЭМЗ“, „ул. Авторемонтная“, „ул. Аккумуляторная“ в обратном направлении. Маршрут будет следовать по улицам Медовой и Селекционной в обратном направлении. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты „ул. Селекционная“, „Жилой район Краснолесье“, „Больничный комплекс“ в обратном направлении», — сообщает «Тюменьгортранс».

Ранее «Наш город» сообщал, что в июле будут перекрыты улицы Максима Горького, Казачьи Луга и Грибоедова. Это связанно с ремонтными работами. Перекрыта и улица Ленина. Более того, недалеко от областной столицы появился надземный пешеходный переход. Пролет смонтировали на участке автодороги Курган — Тюмень. Всю конструкцию возводили ночью с 25 на 26 июня. Монтаж железных конструкций занял около трех часов. На это время движение транспорта было приостановлено. Завершат строительство объекта ближе к осени.

С 25 мая возобновились прямые рейсы из Караганды до Тюмени. Выехать из Караганды можно по четвергам, билет на автобус стоит 4 600 рублей. Всего действуют 11 маршрутов.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Автобусы#Безопасность на дорогах
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