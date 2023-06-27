Сразу четыре автобусных маршрута поменяют схему движения в Тюмени из-за ремонта

Ранее «Наш город» сообщал, что в июле будут перекрыты улицы Максима Горького, Казачьи Луга и Грибоедова. Это связанно с ремонтными работами. Перекрыта и улица Ленина. Более того, недалеко от областной столицы появился надземный пешеходный переход. Пролет смонтировали на участке автодороги Курган — Тюмень. Всю конструкцию возводили ночью с 25 на 26 июня. Монтаж железных конструкций занял около трех часов. На это время движение транспорта было приостановлено. Завершат строительство объекта ближе к осени.