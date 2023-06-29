Бизнес на курящих детях. У тюменской школы все еще продают никотин несовершеннолетним

Сейчас электронные сигареты вовсе запрещены в ряде стран: Тайланд Камбоджа Ливан Вьетнам Индия Норвегия Бразилия Мексика, также в некоторых штатах в Австралии. В России на данный момент запрещена продажа продукции с никотином для лиц, не достигших 18 лет, причем еще с 2020 года. В этом году вышел новый закон, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов и любых жидкостей для них, в том числе безникотиновых. Однако вейпшопы города продолжают нарушать все установленные законы и зарабатывать на пагубной зависимости детей.