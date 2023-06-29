Бизнес на курящих детях. У тюменской школы все еще продают никотин несовершеннолетним

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
29 марта по жалобе родителей учеников школы №92 «Народный фронт» отправился в рейд по окрестностям 1 корпуса учебного заведения (Николая Гондатти, 13). В мероприятии принимал участие и сотрудник полиции, ибо, как минимум, нахождение вейпшопов на расстоянии менее 100 метров от учебного заведения нарушает Федеральный закон. Но также родители школьников и сами ученики. признавались, что могут зайти в магазин и купить себе электронную сигарету, несмотря на возраст в 14-15 лет.
«Владельцы этих магазинов пользуются близостью к учебному заведению и зарабатывают на этом деньги», — говорил Роман Чуйко, глава тюменского Народного фронта.
Рейд прошел — протоколы были составлены. Роман Чуйко говорил, что взял этот вопрос на личный контроль, он сообщил, что через месяц Народный фронт вновь устроит проверку этих магазинов, чтобы узнать, приняли ли меры сотрудники правоохранительных органов. В магазинах должны были убрать с прилавков продукцию, которую запрещено демонстрировать в открытом виде, но самое главное — правоохранители должны были отреагировать на нарушение Федерального закона.
Но пока повторного рейда не было и никаких итого мероприятия нет.
«Нет, ответ так и не пришел. Будем по новой обращение писать», — сообщили изданию в «Народном фронте».
Известно, что все точки, которые были посещены в ходе рейда до сих пор работают. Местные жители сообщают, что там все еще продают товары несовершеннолетним.
На мероприятие «Народного фронта» отреагировал депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Иван Вершинин. Он полагает, что школьников нужно оберегать от вредных привычек иными способами.
«Не девочек молоденьких — продавщиц надо пугать, а разбираться с производителями этой отравы! … А всякими полумерами типа закрытых витрин вопрос явно не решить», — отметил депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин.
Удручающую статистику приводил весной и иван Квитка.
«По данным соцопроса, почти 70% опрошенных школьников хоть раз в жизни пробовали вейпы. 75% курящих несовершеннолетних — мальчики и 25% — девочки», — отметил депутат ГД Иван Квитка.
Тюменские школьники эту статистику только подтверждают. Ученики среднего звена школы №92 рассказывают, что купить электронную сигареты в 14 лет — не проблема и этим многие пользуются.
«У нас и пятиклассники курят эти сигареты. Иногда в туалете, иногда прямо в кабинете, пока учителя нет. Старшеклассники очень многие курят тоже, им продают всем», — рассказал школьник.
Курение в таком юном возрасте будет иметь жуткие последствия для здоровья. У детей развивается никотиновая зависимость, причем в одноразовых электронных сигаретах содержание вещества куда больше, чем в обычных. Но ребят привлекает приятный вкус и куча пара из-за чего ни чувствуют себя крутыми.
Об опасности электронных сигарет давно говорят врачи. Соединения, которые образуются при нагревании пропиленгликоля и глицерина, вместе с паром попадают в легкие. Канцерогены и глиоксаль, проникающие в организм обладают мутагенными свойствами.
Стоит также вспомнить весенний тюменский инцидент — два ученика школы № 30 не поделили электронную сигарету и один из участников конфликта ударил своего оппонента и завязалась драка. Весь пол, стены и раковины туалета были в крови.
Сейчас электронные сигареты вовсе запрещены в ряде стран: Тайланд Камбоджа Ливан Вьетнам Индия Норвегия Бразилия Мексика, также в некоторых штатах в Австралии. В России на данный момент запрещена продажа продукции с никотином для лиц, не достигших 18 лет, причем еще с 2020 года. В этом году вышел новый закон, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов и любых жидкостей для них, в том числе безникотиновых. Однако вейпшопы города продолжают нарушать все установленные законы и зарабатывать на пагубной зависимости детей.