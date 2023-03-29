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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

«Никотин для детей»: 13 вейп-шопов окружили школу и зарабатывают на учениках

29 марта 2023, 11:14
Фото: nashgorod.ru
Рейд по вейп-шопам в Тюмени

13 вейп-шопов окружили тюменскую школу № 92 и зарабатывают на детях

Федеральный закон запрещает продавать никотиновую продукцию на расстоянии менее 100 метров от школ. Однако в 45, 54 и 67 метрах от школы № 92 расположись 3 магазина, где даже второклассники могут купить себе «одноразку», вейп и жидкость. Родители бьют тревогу, а предприниматели считают выручку.
Сюжет
Дети

92 школа «на пару»

Народный фронт Тюменской области провел рейд по вейп-шопам, расположенным около школы № 92. Всего в районе учебного заведения располагаются 13 магазинов, торгующих никотиносодержащей продукцией, 3 из них располагаются менее чем в 70 метрах, тогда как федеральный закон диктует минимальное расстояние в 100 метров.

«К нам обратились родители учеников этой школы. Их крайне обеспокоило, не только расстояние до школы, но и то, что дети свободно покупают электронные сигареты. Владельцы этих магазинов пользуются близостью к учебному заведению и зарабатывают на этом деньги», — рассказал Роман Чуйко, глава тюменского Народного фронта.
Фото: nashgorod.ru

Местные ученики признаются, что в их школе курят, а точнее «парят», даже второклассники. Кто посмелее — делает это прямо в кабинете перед уроком, более скромные — прячутся по туалетам и за школой. Ни учителя, ни директор не могут решить эту проблему.

«У меня у одноклассницы брат 8-летний эти электронные сигареты курит. Ему тут продают, когда никто не видит», — рассказал школьник.

Кто зарабатывает на курящих детях

Ближе всего к школе (в 45 метрах) находится торговая точка «Black wood» помимо вейп-шопа здесь также располагается кальянная. Пока мы ходили с Народным фронтом на разведку, то заметили, что продукция лежит прямо на витрине, тогда как это запрещено.

«Жидкости и электронные сигареты, содержащие никотин, должны быть спрятаны под прилавок или за ширму. Покупатель, согласно Федеральному закону, должен видеть только прайс с черными буквами и цифрами на белом фоне», — объяснил представитель Народного фронта Артам Хасанов.

Однако, когда мы вернулись в магазин с сотрудником полиции, заведение уже было закрыто. Но на двери были обозначены данные владельца, его позже вызовут в отделение полиции с документами. Правоохранителям предстоит установить нарушение ФЗ и приостановить работу магазина или закрыть его вовсе.

Роман Чуйко перед закрытой дверью вейп-шопа
Фото: nashgorod.ru

Следующей точкой стал самый пугающий магазин «Smoke art», он располагается в 54 метрах от школы. Местные жители слагают о нем легенды, здесь, по словам школьников, можно купить все, всегда и всем.

Сотрудница магазина, которая работает без трудового договора, призналась, что не знает о том, что работа точки нарушает закон.

«Я просто студентка, стипендия маленькая и мне нужно как-то зарабатывать», — призналась она.

Позже вышла директор магазина, которая не знала, что никотиновую продукцию нельзя выкладывать на открытые витрины. Они также заверила представителя полиции и членов Народного фронта, что несовершеннолетним в магазине ничего не продадут. Однако слова родителей и их детей гласили обратное.

Полиция в магазине "Smoke Art"
Фото: nashgorod.ru

На этот магазин также был составлен рапорт, как и на торговую точку «#Одноразка», которая реализует товар в 67 метрах от школы.

Рейд Народного фронта по вейп-шопам
Фото: nashgorod.ru
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Будут ли последствия

Жалобы поступали и на те магазины в районе школы, которые расположены дальше 100 метров. Их Народный фронт посетит в ходе следующего рейда, на который будет приглашен статист — несовершеннолетний попробует купить в магазинах никотиносодержащую продукцию.

А пока остается ждать наказаний, которыми подвергнуться владельцы магазинов. Роман Чуйко взял вопрос на личный контроль и сообщил, что через месяц Народный фронт вновь устроит проверку этих магазинов, чтобы узнать, приняли ли меры сотрудники правоохранительных органов.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в городе все чаще открываются табачные лавки. В таких заведениях больше беспокоятся о продукции на полках, нежели о сотрудниках и покупателях. Работникам приходится подстраиваться под прихоти начальства, которое подбивает молодых сотрудников нарушать закон, продавая электронные сигареты несовершеннолетним.

#Алиса Вернер#Дети#Вейпы#Электронные сигареты#Подростки#Опасность#Сигареты#Никотин#Тюменская область#Тюмень#Жалоба#Полиция#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Покупка-продажа#Дела судебные
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