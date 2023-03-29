«Никотин для детей»: 13 вейп-шопов окружили школу и зарабатывают на учениках

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Народный фронт Тюменской области провел рейд по вейп-шопам, расположенным около школы № 92. Всего в районе учебного заведения располагаются 13 магазинов, торгующих никотиносодержащей продукцией, 3 из них располагаются менее чем в 70 метрах, тогда как федеральный закон диктует минимальное расстояние в 100 метров.
«К нам обратились родители учеников этой школы. Их крайне обеспокоило, не только расстояние до школы, но и то, что дети свободно покупают электронные сигареты. Владельцы этих магазинов пользуются близостью к учебному заведению и зарабатывают на этом деньги», — рассказал Роман Чуйко, глава тюменского Народного фронта.
Местные ученики признаются, что в их школе курят, а точнее «парят», даже второклассники. Кто посмелее — делает это прямо в кабинете перед уроком, более скромные — прячутся по туалетам и за школой. Ни учителя, ни директор не могут решить эту проблему.
«У меня у одноклассницы брат 8-летний эти электронные сигареты курит. Ему тут продают, когда никто не видит», — рассказал школьник.
Ближе всего к школе (в 45 метрах) находится торговая точка «Black wood» помимо вейп-шопа здесь также располагается кальянная. Пока мы ходили с Народным фронтом на разведку, то заметили, что продукция лежит прямо на витрине, тогда как это запрещено.
«Жидкости и электронные сигареты, содержащие никотин, должны быть спрятаны под прилавок или за ширму. Покупатель, согласно Федеральному закону, должен видеть только прайс с черными буквами и цифрами на белом фоне», — объяснил представитель Народного фронта Артам Хасанов.
Однако, когда мы вернулись в магазин с сотрудником полиции, заведение уже было закрыто. Но на двери были обозначены данные владельца, его позже вызовут в отделение полиции с документами. Правоохранителям предстоит установить нарушение ФЗ и приостановить работу магазина или закрыть его вовсе.
Следующей точкой стал самый пугающий магазин «Smoke art», он располагается в 54 метрах от школы. Местные жители слагают о нем легенды, здесь, по словам школьников, можно купить все, всегда и всем.
Сотрудница магазина, которая работает без трудового договора, призналась, что не знает о том, что работа точки нарушает закон.
«Я просто студентка, стипендия маленькая и мне нужно как-то зарабатывать», — призналась она.
Позже вышла директор магазина, которая не знала, что никотиновую продукцию нельзя выкладывать на открытые витрины. Они также заверила представителя полиции и членов Народного фронта, что несовершеннолетним в магазине ничего не продадут. Однако слова родителей и их детей гласили обратное.
На этот магазин также был составлен рапорт, как и на торговую точку «#Одноразка», которая реализует товар в 67 метрах от школы.
Жалобы поступали и на те магазины в районе школы, которые расположены дальше 100 метров. Их Народный фронт посетит в ходе следующего рейда, на который будет приглашен статист — несовершеннолетний попробует купить в магазинах никотиносодержащую продукцию.
А пока остается ждать наказаний, которыми подвергнуться владельцы магазинов. Роман Чуйко взял вопрос на личный контроль и сообщил, что через месяц Народный фронт вновь устроит проверку этих магазинов, чтобы узнать, приняли ли меры сотрудники правоохранительных органов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в городе все чаще открываются табачные лавки. В таких заведениях больше беспокоятся о продукции на полках, нежели о сотрудниках и покупателях. Работникам приходится подстраиваться под прихоти начальства, которое подбивает молодых сотрудников нарушать закон, продавая электронные сигареты несовершеннолетним.