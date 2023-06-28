Ещё один дом затопило в Тюмени из-за проливных дождей

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
«В воскресенье, как только я закончила свой долгожданный ремонт, пошел не менее долгожданный дождь, к которому наша УК „ТДС“ была совершенно не готова. Ввиду того, что они просто забыли про то, что технический этаж и крышу надо эксплуатировать и обслуживать, на нашем 16-м этаже произошло ЧП на несколько квартир», — рассказала пострадавшая в telegram-канале «Тюмень N 1».
Горожанка добавила, что представители управляющей компании не захотели приезжать на вызовы и решать проблему в выходные дни.
Ранее «Наш город» писал, что в разных районах Тюмени из-за дождей затопило четыре дома.