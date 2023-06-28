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Ещё один дом затопило в Тюмени из-за проливных дождей

28 июня 2023, 03:43
Фото: 1MI

Многоквартирный дом затопило в Заречном микрорайоне Тюмени

Тюменка, проживающая в доме на Газовиков, 49, сообщила, что в минувшее воскресенье затопило несколько квартир на 16 этаже.
«В воскресенье, как только я закончила свой долгожданный ремонт, пошел не менее долгожданный дождь, к которому наша УК „ТДС“ была совершенно не готова. Ввиду того, что они просто забыли про то, что технический этаж и крышу надо эксплуатировать и обслуживать, на нашем 16-м этаже произошло ЧП на несколько квартир», — рассказала пострадавшая в telegram-канале «Тюмень N 1».

Горожанка добавила, что представители управляющей компании не захотели приезжать на вызовы и решать проблему в выходные дни.

Ранее «Наш город» писал, что в разных районах Тюмени из-за дождей затопило четыре дома.

В Тюмени из-за дождей топит жилые дома
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#Елена Чебоксарова#Дожди#Потоп#Затопление#Многоквартирный дом#Жалоба#Общество#Происшествия#Тюменцы
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