В Тюменской области лидируют выдачи по семейной ипотеке

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Количество выданных кредитов по льготным программам в мае 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач).
Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач относительно общего количества ипотек за месяц показаны зеленым, количество сделок и доля выдач по «Семейной ипотеке» — синим, по «Ипотеке для IT» — фиолетовым. Сделки по «Сельской ипотеке» и «Дальневосточной ипотеке» в данных регионах отсутствуют.
Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам.
Спрос россиян на льготные программы жилищного кредитования продолжает бить рекорды. Так, в мае, по всей стране было выдано 41,5 тыс. кредитов, что на 10,3% больше, чем в апреле, и на 0,5% больше, чем в марте 2022 года (предыдущий рекорд).
Сегодня именно льготная ипотека является одним из ключевых драйверов спроса на первичное жилье. По итогам мая Тюменская область заняла 5 место в стране по количеству ипотечных кредитов с использованием государственных программ. За месяц было совершено 2419 сделок, это на 5% больше, чем в предыдущем месяце. Выдачи по «Ипотеке для IT», как и раньше, сохраняются на уровне менее 1% от общего числа сделок, — отметила заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Анастасия Грецова.