В Тюменской области лидируют выдачи по семейной ипотеке

Спрос россиян на льготные программы жилищного кредитования продолжает бить рекорды. Так, в мае, по всей стране было выдано 41,5 тыс. кредитов, что на 10,3% больше, чем в апреле, и на 0,5% больше, чем в марте 2022 года (предыдущий рекорд).