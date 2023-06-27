nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Изображение материала

В Тюменской области лидируют выдачи по семейной ипотеке

27 июня 2023, 07:06
В Тюменской области среди выданных кредитов по льготным программам лидируют выдачи по «Семейной ипотеке». По данным аналитиков Домклик, в мае 2023 года доля сделок по этой программе составила 24,2%, по «Господдержке» — 22,5%.

Количество выданных кредитов по льготным программам в мае 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач).

Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач относительно общего количества ипотек за месяц показаны зеленым, количество сделок и доля выдач по «Семейной ипотеке» — синим, по «Ипотеке для IT» — фиолетовым. Сделки по «Сельской ипотеке» и «Дальневосточной ипотеке» в данных регионах отсутствуют.

Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам.

Спрос россиян на льготные программы жилищного кредитования продолжает бить рекорды. Так, в мае, по всей стране было выдано 41,5 тыс. кредитов, что на 10,3% больше, чем в апреле, и на 0,5% больше, чем в марте 2022 года (предыдущий рекорд).

Сегодня именно льготная ипотека является одним из ключевых драйверов спроса на первичное жилье. По итогам мая Тюменская область заняла 5 место в стране по количеству ипотечных кредитов с использованием государственных программ. За месяц было совершено 2419 сделок, это на 5% больше, чем в предыдущем месяце. Выдачи по «Ипотеке для IT», как и раньше, сохраняются на уровне менее 1% от общего числа сделок, — отметила заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Анастасия Грецова.
#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Сбер#Кредитование#Господдержка#Ипотека
Подпишитесь
Ночью турки пробрались в спальню. Тюменка поделилась впечатлениями от Турции
Вчера, 03:46
А град будет? На юг Тюменской области сегодня обрушится гроза и штормовой ветер
Сегодня, 05:19
В Тюменской области отменен особый противопожарный режим. Что теперь можно?
Вчера, 05:08
По предварительной записи: штаб ЧВК «Вагнер» возобновил работу в Тюмени
Вчера, 12:44
Роскошь: в Тюмени продаются десятки квартир стоимостью от 50 млн рублей
Вчера, 14:47
«Люксом не пахнет»: жители дома в центре города живут в жутких условиях
Вчера, 10:51