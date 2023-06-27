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Тюменскую оппозицию не пустили в протестные УИКи перед выборами губернатора

27 июня 2023, 13:36
Фото: 1MI

Выборы: тюменский избирком не пустил оппозицию в протестные УИКи

Коммунистам заблокировали членство в протестных УИКах Ишимского и Казанского районов. Это может повлиять на избирателей в Тюменской области.

По данным URA.RU, избирком не пустил оппозицию в состав участковых комиссий.

«В Ишимском районе удалось зарегистрировать 8 человек из поданных 28. В Казанском — 27 из 33. Обосновывали низким уровнем компетентности партийцев. Основные претензии у партии, конечно, к территориальным избирательным комиссиям. В реготделении ситуацию оценивают как патовую», — сообщил источник издания URA.RU.

На решения избирательной комиссии уже пожаловалась первый секретарь обкома тюменского КПРФ Тамара Казанцева. На выборы губернатора будет участвовать коммунист депутат Тюменской облдумы Иван Левченко.

Ранее «Наш город» сообщал, что 3 дня назад кандидат в губернаторы Тюменской области от партии КПРФ сдал документы в избирком.

Коммунист первым выдвинулся на выборы губернатора Тюменской области
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Выборы#Выборы губернатора
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