Тюменскую оппозицию не пустили в протестные УИКи перед выборами губернатора

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
По данным URA.RU, избирком не пустил оппозицию в состав участковых комиссий.
«В Ишимском районе удалось зарегистрировать 8 человек из поданных 28. В Казанском — 27 из 33. Обосновывали низким уровнем компетентности партийцев. Основные претензии у партии, конечно, к территориальным избирательным комиссиям. В реготделении ситуацию оценивают как патовую», — сообщил источник издания URA.RU.
На решения избирательной комиссии уже пожаловалась первый секретарь обкома тюменского КПРФ Тамара Казанцева. На выборы губернатора будет участвовать коммунист депутат Тюменской облдумы Иван Левченко.
Ранее «Наш город» сообщал, что 3 дня назад кандидат в губернаторы Тюменской области от партии КПРФ сдал документы в избирком.