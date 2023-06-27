Алабай покусал женщину в Тобольске, его владельцу пришлось заплатить 437 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
«Судом установлено, что в июле 2022 года на женщину в мкр. Анисимово г. Тобольска напала собака породы „Алабай“, гулявшая одна и без намордника, и несколько раз укусила за правое бедро. Пострадавшая после травмы находилась в больнице на стационарном лечении более 3-х недель, ей выполнено 5 операций. Ее здоровью причинен вред средней тяжести», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.
У женщины остались глубокие шрамы. Суд удовлетворил требования истицы и взыскал с владельца собаки 437 тыс. рублей.