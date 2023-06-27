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Алабай покусал женщину в Тобольске, его владельцу пришлось заплатить 437 тысяч рублей

27 июня 2023, 13:30
Фото: 1MI

В Тобольске мужчина заплатил 437 тысяч рублей женщине, которую покусала его собака

С владельца собаки суд взыскал 437 тысяч рублей. Деньги передадут женщине, которую покусал Алабай в 2022 году.
«Судом установлено, что в июле 2022 года на женщину в мкр. Анисимово г. Тобольска напала собака породы „Алабай“, гулявшая одна и без намордника, и несколько раз укусила за правое бедро. Пострадавшая после травмы находилась в больнице на стационарном лечении более 3-х недель, ей выполнено 5 операций. Ее здоровью причинен вред средней тяжести», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.

У женщины остались глубокие шрамы. Суд удовлетворил требования истицы и взыскал с владельца собаки 437 тыс. рублей.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Александр Мязин
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