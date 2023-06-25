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Posted 25 июня 12:35

Published 25 июня 12:35

Modified Сегодня, 02:47

Updated Сегодня, 02:47

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Тюменский центр «Семья» организует заезды выходного дня для многодетных семей

25 июня 2023, 12:35
Фото: 1MI
Тюменский региональный центр «Семья» предлагает многодетным семьям досуговую программу, которая будет интересной как ребятам, так и взрослым. Проект «Выходные с семьей» разработан, чтобы помочь улучшить взаимоотношения между родителями и детьми, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Программа заездов выходного дня «Выходные с семьей» — это активный совместный досуг многодетных семей для сплочения и налаживания внутрисемейной атмосферы.

Специалисты регионального центра «Семья» провели очередное занятие, на котором семьи с детьми участвовали в различных занимательных играх, слушали лекции и обучались кулинарному мастерству.

Пока малыши создавали поделку на творческом мастер-классе, взрослые беседовали с психологом Юлией Караульных. Она дала несколько полезных советов, которые помогут родителям не растерять свой потенциал, а после ответила на интересующие вопросы. Закончилась встреча интерактивной игрой и кулинарным мастер-классом по приготовлению блинов.

Программа «Выходные с семьей» реализуется региональным центром «Семья» при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она стала составной частью Комплекса мер Тюменской области «Развитие эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях.

«Выходные с семьей» проводятся ежемесячно. Если вы хотите принять участие в программе, записывайтесь по телефону: 30-26-27 (доб. 406), специалист — Анна Томилова.

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