Тюменский центр «Семья» организует заезды выходного дня для многодетных семей

Posted 25 июня 12:35
Published 25 июня 12:35
Modified Сегодня, 02:47
Updated Сегодня, 02:47
Программа заездов выходного дня «Выходные с семьей» — это активный совместный досуг многодетных семей для сплочения и налаживания внутрисемейной атмосферы.
Специалисты регионального центра «Семья» провели очередное занятие, на котором семьи с детьми участвовали в различных занимательных играх, слушали лекции и обучались кулинарному мастерству.
Пока малыши создавали поделку на творческом мастер-классе, взрослые беседовали с психологом Юлией Караульных. Она дала несколько полезных советов, которые помогут родителям не растерять свой потенциал, а после ответила на интересующие вопросы. Закончилась встреча интерактивной игрой и кулинарным мастер-классом по приготовлению блинов.
Программа «Выходные с семьей» реализуется региональным центром «Семья» при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она стала составной частью Комплекса мер Тюменской области «Развитие эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях.
«Выходные с семьей» проводятся ежемесячно. Если вы хотите принять участие в программе, записывайтесь по телефону: 30-26-27 (доб. 406), специалист — Анна Томилова.