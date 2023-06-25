Тюменский центр «Семья» организует заезды выходного дня для многодетных семей

Пока малыши создавали поделку на творческом мастер-классе, взрослые беседовали с психологом Юлией Караульных. Она дала несколько полезных советов, которые помогут родителям не растерять свой потенциал, а после ответила на интересующие вопросы. Закончилась встреча интерактивной игрой и кулинарным мастер-классом по приготовлению блинов.