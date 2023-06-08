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Posted 8 июня 11:47

Published 8 июня 11:47

Modified Вчера, 23:54

Updated Вчера, 23:54

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Александр Моор: особенность социальных служб региона — мобильность и оперативность

8 июня 2023, 11:47
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил специалистов по социальной работе с их профессиональным праздником. Он отметил, что отличительная особенность тюменских социальных служб — это мобильность и готовность оперативно действовать в любых условиях и в разных ситуациях.

«Ваше желание посвятить свой профессиональный путь этой работе вызывает искреннее уважение. Большая команда нашей соцсферы ежегодно пополняется сотрудниками социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в оказании соцуслуг. С 1 июня этого года в нее органично вошли социальные координаторы тюменского филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“. Главная их задача — персональное сопровождение ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО и членов семей погибших военнослужащих», — говорится в обращении.

Александр Моор поблагодарил работников социальных служб Тюменской области за ежедневный добросовестный труд, самоотдачу, сопереживание и стремление помогать землякам и пожелал здоровья, благополучия и всего самого доброго.

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