Александр Моор: особенность социальных служб региона — мобильность и оперативность

«Ваше желание посвятить свой профессиональный путь этой работе вызывает искреннее уважение. Большая команда нашей соцсферы ежегодно пополняется сотрудниками социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в оказании соцуслуг. С 1 июня этого года в нее органично вошли социальные координаторы тюменского филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“. Главная их задача — персональное сопровождение ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО и членов семей погибших военнослужащих», — говорится в обращении.