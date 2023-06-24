Тюменцам официально разрешили купаться в 9 водоемах. А небесная канцелярия позволит?

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
На данный момент в Тюменской области официально разрешено купать в девяти водоемах: в акватории озера Нижнее Кривое, расположенного на территории оздоровительного центра «Серебряный бор», акватории озера Верхнее Кривое («Верхний бор»), акватории озера Полушинское («Ребячья республика»), акватории пруда Лесной, акватории озера Арсеньевское («Ребячья республика»), акватории пруда на территории центра восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» и акватории озера Андреевское (21 км Ялуторовского тракта).
Между тем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жителям Тюменской области жаркой погода ждать не стоит. До конца июня на территории юга региона сохранится пасмурная и прохладная погода. Максимальная температура воздуха составит +19…+21. Сегодня в Тюмени ожидаются грозы и ливневые дожди, преимущественно во второй половине дня.