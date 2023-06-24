Тюменцам официально разрешили купаться в 9 водоемах. А небесная канцелярия позволит?

Между тем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жителям Тюменской области жаркой погода ждать не стоит. До конца июня на территории юга региона сохранится пасмурная и прохладная погода. Максимальная температура воздуха составит +19…+21. Сегодня в Тюмени ожидаются грозы и ливневые дожди, преимущественно во второй половине дня.