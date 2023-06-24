Президент Путин выступил с экстренным обращением. Видео

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
«Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, суверенитет и независимость. Это битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил. Поэтому действия, которые раскалывают наше единство — это отступничество от своего народа, от боевых товарищей. Это удар в спину нашего народа», — сообщил президент.
По его словам, именно такой удар был нанесен в 1917 года, когда в страна вела Первую мировую война, но в итоге победу у нее украли. Интриги, склоки и политиканство за спиной армии и народа привели к тому, что произошли величайшие потрясения, распад государства, утрата территорий.
«Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ и государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. А то с чем мы столкнулись — это именно предательство, измена своей стране и народу», — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности. Путин заверил, что сделает все, «чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй».
«Наши действия будут жесткими. Те, кто организовал мятеж и поднял оружие на боевых товарищей, совершили преступление и ответят за него, понесут наказание и ответят перед законом и народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы», — сказал президент.
По его словам, дополнительные меры антитеррористического характера введены уже в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.