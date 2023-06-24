Президент Путин выступил с экстренным обращением. Видео

По его словам, именно такой удар был нанесен в 1917 года, когда в страна вела Первую мировую война, но в итоге победу у нее украли. Интриги, склоки и политиканство за спиной армии и народа привели к тому, что произошли величайшие потрясения, распад государства, утрата территорий.