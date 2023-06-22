На судостроительном заводе Тобольска построят самый крупный в Сибири сухогруз

Posted 22 июня 12:57
Published 22 июня 12:57
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Днем ранее закладную доску закрепили заместитель Губернатора Тюменской области Сергей Шустов и бенефициар Ахтям Мухутдинов.
За счет инженерных решений при минимальном весе металлоконструкций — всего 2,5 тыс. тонны — достигнута грузоподъемность до 9,2 тонн с вместимостью 495 контейнеров.
Судно будет перевозить генеральные и навалочные грузы, в том числе зерно, контейнеры, леса и другие грузы в морской экономической зоне.
Только в 2022 году сотрудники завода отремонтировали 300 единиц водного транспорта, провели модернизацию 7 судов. За 3 года заводчане спустили на воду 3 несамоходных сухогруза класса «река — море». Их аналогов в Сибири еще не строили.
Заместитель Председателя Правительства России — Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на совещании по развитию речного судоходства отметил: «Российские верфи комплексно работают над задачей обновления флота для внутреннего судоходства. Сформированы планы строительства до 2035 года, они предполагают передачу эксплуатантам 525 речных судов и класса „река-море“, что отвечает перспективной потребности Минтранса».