nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июня 12:57

Published 22 июня 12:57

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Изображение материала

На судостроительном заводе Тобольска построят самый крупный в Сибири сухогруз

22 июня 2023, 12:57
Фото: 1MI
На Тобольском судостроительном заводе приступили к строительству первого в Сибири крупного судна. Длина самоходного универсального сухогруза-контейнеровоза составит 140 метров, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Днем ранее закладную доску закрепили заместитель Губернатора Тюменской области Сергей Шустов и бенефициар Ахтям Мухутдинов.

За счет инженерных решений при минимальном весе металлоконструкций — всего 2,5 тыс. тонны — достигнута грузоподъемность до 9,2 тонн с вместимостью 495 контейнеров.
Судно будет перевозить генеральные и навалочные грузы, в том числе зерно, контейнеры, леса и другие грузы в морской экономической зоне.

Только в 2022 году сотрудники завода отремонтировали 300 единиц водного транспорта, провели модернизацию 7 судов. За 3 года заводчане спустили на воду 3 несамоходных сухогруза класса «река — море». Их аналогов в Сибири еще не строили.

Заместитель Председателя Правительства России — Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на совещании по развитию речного судоходства отметил: «Российские верфи комплексно работают над задачей обновления флота для внутреннего судоходства. Сформированы планы строительства до 2035 года, они предполагают передачу эксплуатантам 525 речных судов и класса „река-море“, что отвечает перспективной потребности Минтранса».

Подпишитесь
Кошмар на улице Луначарского: как тушили пожар в тюменской пятиэтажке
Сегодня, 07:17
«Зачем переплачивать?»: мужчины в Тюмени чаще выбирают барбершопы
Сегодня, 01:00
«Придется отдать всю зарплату»: во сколько обойдется кондиционер в Тюмени?
Вчера, 07:30
Тюмень — город казахов? Телеведущий из Казахстана заявил о территориальных претензиях
Вчера, 08:46
За неявку на военные сборы тюменцев ждут штрафы
Сегодня, 06:17
Самым ужасным районом в Тюмени горожане считают Лесобазу
Сегодня, 01:51