На судостроительном заводе Тобольска построят самый крупный в Сибири сухогруз

За счет инженерных решений при минимальном весе металлоконструкций — всего 2,5 тыс. тонны — достигнута грузоподъемность до 9,2 тонн с вместимостью 495 контейнеров.

Судно будет перевозить генеральные и навалочные грузы, в том числе зерно, контейнеры, леса и другие грузы в морской экономической зоне.