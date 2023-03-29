В Тюменской области будут строить баржи нового поколения из-за роста грузоперевозок

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Планируется построить около 10 подобных судов из-за повышения объёма морских перевозок.
«Судоремонтный завод строит баржи нового поколения. Одна из них сейчас в работе, это будет 141-метровое судно, предназначенное для перевозки почти 500 контейнеров или 9,2 тыс. тонн другого груза», сообщает ТАСС.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области отремонтируют 140 дорожных участков протяженностью 202 км и 2 моста.