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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

В Тюменской области будут строить баржи нового поколения из-за роста грузоперевозок

29 марта 2023, 13:54
Фото: 1MI

Грузоперевозки растут: тобольский завод планирует построить 10 барж нового поколения

Тобольский Судостроительный Судоремонтный завод начал строительство баржи нового поколения. По данным ТАСС, судостроение в регионе будет постепенно возрождаться. Они необходимы для перевозки грузовых контейнеров.

Планируется построить около 10 подобных судов из-за повышения объёма морских перевозок.

«Судоремонтный завод строит баржи нового поколения. Одна из них сейчас в работе, это будет 141-метровое судно, предназначенное для перевозки почти 500 контейнеров или 9,2 тыс. тонн другого груза», сообщает ТАСС.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области отремонтируют 140 дорожных участков протяженностью 202 км и 2 моста.

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