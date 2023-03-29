В Тюменской области будут строить баржи нового поколения из-за роста грузоперевозок

Грузоперевозки растут: тобольский завод планирует построить 10 барж нового поколения

Тобольский Судостроительный Судоремонтный завод начал строительство баржи нового поколения. По данным ТАСС, судостроение в регионе будет постепенно возрождаться. Они необходимы для перевозки грузовых контейнеров.