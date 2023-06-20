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«Вальс на набережной» в Тюмени переносят на другую дату в целях безопасности

20 июня 2023, 13:23
Фото: 1MI

«Вальс на набережной» переносят на другую дату в целях безопасности

Тюменские власти сообщили о переносе «Вальса на набережной». Это произошло из-за шторма, который обрушился на Тюмень.
«В связи с ухудшением погодных условий „Вальс на набережной“ переносится на другую дату. Время проведения будет сообщено дополнительно», — сообщили в информцентре правительства Тюменской области.

«Наш город» отмечал, что дожди и пасмурная погода могут продлиться в Тюмени до 29 июня. Во вторник многие улицы и дороги Тюмени превратились в «Венецию». Жильцы некоторых домов не могут пешком добраться до свои подъездов.

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#Александр Мязин
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