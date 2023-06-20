«Вальс на набережной» в Тюмени переносят на другую дату в целях безопасности

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
«В связи с ухудшением погодных условий „Вальс на набережной“ переносится на другую дату. Время проведения будет сообщено дополнительно», — сообщили в информцентре правительства Тюменской области.
«Наш город» отмечал, что дожди и пасмурная погода могут продлиться в Тюмени до 29 июня. Во вторник многие улицы и дороги Тюмени превратились в «Венецию». Жильцы некоторых домов не могут пешком добраться до свои подъездов.