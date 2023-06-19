На набережной Туры перекроют три яруса из-за «Вальса на набережной» в Тюмени

По данным администрации Тюмени, здесь состоится школьный вальс. С 18 часов стартует «Вальс на набережной». Более 600 выпускников будут участвовать в мероприятии. Один из танцев ребята исполнят вместе с учителями. Всего в программе планируется шесть номеров.