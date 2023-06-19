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На набережной Туры перекроют три яруса из-за «Вальса на набережной» в Тюмени

19 июня 2023, 14:30
Фото: Администрация Тюмени

Три яруса набережной Туры перекроют из-за «Вальса на набережной» в Тюмени

В областной столице с 15 до 19 часов 21 июня перекроют три нижних яруса набережной от моста Влюблённых до улицы Красина.

По данным администрации Тюмени, здесь состоится школьный вальс. С 18 часов стартует «Вальс на набережной». Более 600 выпускников будут участвовать в мероприятии. Один из танцев ребята исполнят вместе с учителями. Всего в программе планируется шесть номеров.

Ранее «Наш город» сообщал, что в городе в ближайшее время ожидаются сильные дожди. Скорость ветра 20 июня составит 15-18 м/с. Непогода ожидается и в среду.

В середине июня в Тюмени состоится школьный вальс
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Школьники
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