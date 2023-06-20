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В Тюмени на улицах Республики и 50 лет Октября отключились светофоры. Фото

20 июня 2023, 11:31
Фото: Скрин сервиса 2ГИС

Собирается пробка: на улице Республики и 50 лет Октября не работают светофоры

В областной столице из-за непогоды отключились светофоры на улице Республики и 50 лет Октября.

По сообщениям пользователей сервиса 2ГИС, пробки в городе на 16:20 составили 4 балла. В районе улицы Республики (у дома №211) отключился светофор. В этом же районе произошло ДТП, в результате здесь образовался затор почти в 1,5 километра.

Отключился светофор на улице 50 лет Октября, 59. Водители сообщают, что дорожная техника работает с перебоями, но серьёзных пробок пока нет.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени затопило улицы в Зареке и на Федюнинского. Дороги превратились в маленькую «Венецию». В центре города из-за сильных порывов ветра падают деревья.

Последствия непогоды в Тюмени: затопленные улицы, дорожные провалы, отключения света
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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