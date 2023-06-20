В Тюмени на улицах Республики и 50 лет Октября отключились светофоры. Фото

По сообщениям пользователей сервиса 2ГИС, пробки в городе на 16:20 составили 4 балла. В районе улицы Республики (у дома №211) отключился светофор. В этом же районе произошло ДТП, в результате здесь образовался затор почти в 1,5 километра.