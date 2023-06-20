В Тюмени на улицах Республики и 50 лет Октября отключились светофоры. Фото

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
По сообщениям пользователей сервиса 2ГИС, пробки в городе на 16:20 составили 4 балла. В районе улицы Республики (у дома №211) отключился светофор. В этом же районе произошло ДТП, в результате здесь образовался затор почти в 1,5 километра.
Отключился светофор на улице 50 лет Октября, 59. Водители сообщают, что дорожная техника работает с перебоями, но серьёзных пробок пока нет.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени затопило улицы в Зареке и на Федюнинского. Дороги превратились в маленькую «Венецию». В центре города из-за сильных порывов ветра падают деревья.