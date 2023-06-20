В Тюмени на ДСК-500 начался масштабный ремонт площадок под новые предприятия

Posted 20 июня 13:07
Published 20 июня 13:07
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
На отремонтированной территории этой осенью разместятся более 10 предприятий по выпуску:
Для развития производств площадки под цеха и заводы предоставляются бизнесу с различными льготами. Здесь будут подведены все коммуникации: тепло, вода и водоотведение, электроэнергия и пожарная сигнализация.
«Мы готовы помочь в локализации предприятий любого типа деятельности, с возможностями государственно-частного партнёрства и финансовыми преимуществами для производителей», — отметил заместитель гендиректора Агентства Роман Мурай.