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Posted 20 июня 13:07

Published 20 июня 13:07

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

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В Тюмени на ДСК-500 начался масштабный ремонт площадок под новые предприятия

20 июня 2023, 13:07
Фото: nashgorod.ru
На территории промышленного технопарка ДСК500 начался масштабный ремонт. Для новых производств и расширения действующих компаний планируется подготовить площадки общей площадью 6 500 квадратных метров. Об этом во время пресс-тура рассказали представители агентства инфраструктурного развития ТО.

На отремонтированной территории этой осенью разместятся более 10 предприятий по выпуску:

  • нефтегазового оборудования,
  • вездеходной техники,
  • древесно-полимерных композитных материалов,
  • строительных технологий,
  • рефрижераторов.

Для развития производств площадки под цеха и заводы предоставляются бизнесу с различными льготами. Здесь будут подведены все коммуникации: тепло, вода и водоотведение, электроэнергия и пожарная сигнализация.

«Мы готовы помочь в локализации предприятий любого типа деятельности, с возможностями государственно-частного партнёрства и финансовыми преимуществами для производителей», — отметил заместитель гендиректора Агентства Роман Мурай.

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