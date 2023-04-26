nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 апреля 11:51

Published 26 апреля 11:51

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Изображение материала

Для тюменских предпринимателей нашли еще одно помещение со льготной арендой

26 апреля 2023, 11:51
Фото: 1MI
Агентство инфраструктурного развития Тюменской области заканчивает ремонт в ещё одном офисном здании на ДСК500. Предполагается, что помещения здесь будут сдавать в аренду местным предпринимателям по льготной цене, сообщает региональное Инвестагентство.

Офисное здание находится по-соседству с администрацией Агентства.

Долгое время 4-этажное строение было заброшено, его собственники не проживали в России. Помещение удалось ввести в экономику региона.

Уже в мае здесь разместятся будущие резиденты промтехнопарка ДСК500. С господдержкой они смогут развивать свой бизнес, снизить затраты на аренду и получить комплексное сопровождение проекта от команды экспертов наших индустриальных парков.

Подпишитесь
Дождались: в домах тюменцев сегодня отключат отопление
Сегодня, 04:35
Собака лает — повод идти к специалисту. Тюменский зоопсихолог о тонкостях профессии
Сегодня, 04:50
Лодка перевернулась: тюменский рыбак утонул в реке
Сегодня, 06:08
Глава МЧС России прогнозирует ухудшение пожарной обстановки в Тюменской области
Сегодня, 03:26
Тюменцы обратились в больницу с клещами уже 1608 раз
Вчера, 11:37
Из Тобольска начнут летать самолеты в Турцию
Сегодня, 05:48