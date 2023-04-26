Для тюменских предпринимателей нашли еще одно помещение со льготной арендой

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области заканчивает ремонт в ещё одном офисном здании на ДСК500. Предполагается, что помещения здесь будут сдавать в аренду местным предпринимателям по льготной цене, сообщает региональное Инвестагентство.

Офисное здание находится по-соседству с администрацией Агентства. Долгое время 4-этажное строение было заброшено, его собственники не проживали в России. Помещение удалось ввести в экономику региона. Уже в мае здесь разместятся будущие резиденты промтехнопарка ДСК500. С господдержкой они смогут развивать свой бизнес, снизить затраты на аренду и получить комплексное сопровождение проекта от команды экспертов наших индустриальных парков.