Для тюменских предпринимателей нашли еще одно помещение со льготной арендой

Posted 26 апреля 11:51
Published 26 апреля 11:51
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Офисное здание находится по-соседству с администрацией Агентства.
Долгое время 4-этажное строение было заброшено, его собственники не проживали в России. Помещение удалось ввести в экономику региона.
Уже в мае здесь разместятся будущие резиденты промтехнопарка ДСК500. С господдержкой они смогут развивать свой бизнес, снизить затраты на аренду и получить комплексное сопровождение проекта от команды экспертов наших индустриальных парков.