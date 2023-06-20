Тюменская компания «Этажи» хочет получить «50 — 60 миллиардов рублей»

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Его бизнес должен расшириться в том числе и за счёт Саудовской Аравии, Бразилии, Аргентины, Мексики.
«Наша цель к 2027 году провести IPO компании „Этажи“ и сделать ее публичной. Причём мы планируем в обращение не более 3-5% акций, это нам будет необходимо в том числе для внутренних опционных программ. Цель — оценка компании в районе 50 — 60 миллиардов рублей», — сообщил Ильдар Хусаинов в своем Telegram-канале.
Отметим, что IPO — первичное размещение акций на бирже.
Ещё вчера «Наш город» сообщал, что тюменские налоговики давят на «Этажи». Хусаинов отметил, что сейчас есть сложности в законодательстве, которое касается сферы услуг.