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Тюменская компания «Этажи» хочет получить «50 — 60 миллиардов рублей»

20 июня 2023, 15:34
Фото: 1MI

Тюменец хочет заработать «50 — 60 миллиардов рублей» на IPO

Ильдар Хусаинов заявил о планах дальнейшего расширения риелторского бизнеса. Заявление прозвучало на фоне сообщений о проблемах компании «Этажи» с налоговой.

Его бизнес должен расшириться в том числе и за счёт Саудовской Аравии, Бразилии, Аргентины, Мексики.

«Наша цель к 2027 году провести IPO компании „Этажи“ и сделать ее публичной. Причём мы планируем в обращение не более 3-5% акций, это нам будет необходимо в том числе для внутренних опционных программ. Цель — оценка компании в районе 50 — 60 миллиардов рублей», — сообщил Ильдар Хусаинов в своем Telegram-канале.

Отметим, что IPO — первичное размещение акций на бирже.

Ещё вчера «Наш город» сообщал, что тюменские налоговики давят на «Этажи». Хусаинов отметил, что сейчас есть сложности в законодательстве, которое касается сферы услуг.

Тюменские налоговики давят на крупую компанию «Этажи»
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа#Деньги#Строительство дома#Строительство жилья
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