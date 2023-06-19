Тюменские налоговики давят на крупую компанию «Этажи»

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Тюменец подчеркнул, что есть сложности в законодательстве, которое касается сферы услуг.
«Сразу скажу у меня нет никаких претензий к региональным властям, более того они активно стараются что бы „Этажи“ развивались. Нет претензий и к налоговой, у них есть свои задачи и они искренне стараются их выполнять. Все вопросы касаются налоговой системы в России в целом», — отметил Ильдар Хусаинов в своём Telegram-канале.
18 мая «Наш город» сообщал, что компания «Этажи» рассматривает уход из Тюмени в другой город. Тогда в качестве причины подобного решения называлась плохая работа инструментов поддержки, сложности ведения бизнеса в регионе. Но уже на следующий день состоялись встречи с некоторыми чиновниками Тюменской области Хусаинов смог разрешить возникшие разногласия и заявил, что организация остаётся в Тюмени.
Теперь ситуация снова стала неопределённой.
«Какое-то давление на нас оказывается, серьезное, на мой взгляд, со стороны налоговиков и именно в Тюмени», — добавил руководитель риелторской фирмы.
Он подчеркнул, что сейчас предприниматели и бизнесмены заработав денег, начинают их прятать, а не реинвестировать, «Боятся, что все заберут и активы арестуют, так как идеально соблюдать налоговые режимы при росте бизнеса невозможно, а силовики и фискальные органы иногда даже при небольших зацепках могут большие суммы взыскивать, страшно становится!». Проблемы возникают и в части разработки инноваций. Бизнес просто боится мыслить долгосрочно, а без подобных проектов новые решения невозможны, «страна будет не конкурентоспособна как могла бы». Экономика будет сильна, когда будут создавать лучшие условия для предпринимателей и бизнесменов, «именно там будут прорастать многие бизнесы».
В ближайшее время появится его большое интервью для Forbes. Его подробности пока не сообщаются.
Месяц назад «Наш город» сообщал, что Ильдар Хусаинов передумал организовывать переезд главного офиса из Тюмени в другой регион. Возникшие проблемы удалось решить.