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Тюменские налоговики давят на крупую компанию «Этажи»

19 июня 2023, 14:07
Фото: Скрин телеканала M2tv

Глава тюменской компании «Этажи» заявил о давлении налоговиков

Глава крупнейшей в Тюмени риелтороской компании Ильдар Хусаинов рассказал подробности про его бизнес в Тюменской области. Он отметил несовершенство налогового законодательства в целом в РФ.

Тюменец подчеркнул, что есть сложности в законодательстве, которое касается сферы услуг.

«Сразу скажу у меня нет никаких претензий к региональным властям, более того они активно стараются что бы „Этажи“ развивались. Нет претензий и к налоговой, у них есть свои задачи и они искренне стараются их выполнять. Все вопросы касаются налоговой системы в России в целом», — отметил Ильдар Хусаинов в своём Telegram-канале.

18 мая «Наш город» сообщал, что компания «Этажи» рассматривает уход из Тюмени в другой город. Тогда в качестве причины подобного решения называлась плохая работа инструментов поддержки, сложности ведения бизнеса в регионе. Но уже на следующий день состоялись встречи с некоторыми чиновниками Тюменской области Хусаинов смог разрешить возникшие разногласия и заявил, что организация остаётся в Тюмени.

Теперь ситуация снова стала неопределённой.

«Какое-то давление на нас оказывается, серьезное, на мой взгляд, со стороны налоговиков и именно в Тюмени», — добавил руководитель риелторской фирмы.

Он подчеркнул, что сейчас предприниматели и бизнесмены заработав денег, начинают их прятать, а не реинвестировать, «Боятся, что все заберут и активы арестуют, так как идеально соблюдать налоговые режимы при росте бизнеса невозможно, а силовики и фискальные органы иногда даже при небольших зацепках могут большие суммы взыскивать, страшно становится!». Проблемы возникают и в части разработки инноваций. Бизнес просто боится мыслить долгосрочно, а без подобных проектов новые решения невозможны, «страна будет не конкурентоспособна как могла бы». Экономика будет сильна, когда будут создавать лучшие условия для предпринимателей и бизнесменов, «именно там будут прорастать многие бизнесы».

В ближайшее время появится его большое интервью для Forbes. Его подробности пока не сообщаются.

Месяц назад «Наш город» сообщал, что Ильдар Хусаинов передумал организовывать переезд главного офиса из Тюмени в другой регион. Возникшие проблемы удалось решить.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа
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