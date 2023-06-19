Тюменские налоговики давят на крупую компанию «Этажи»

Он подчеркнул, что сейчас предприниматели и бизнесмены заработав денег, начинают их прятать, а не реинвестировать, «Боятся, что все заберут и активы арестуют, так как идеально соблюдать налоговые режимы при росте бизнеса невозможно, а силовики и фискальные органы иногда даже при небольших зацепках могут большие суммы взыскивать, страшно становится!». Проблемы возникают и в части разработки инноваций. Бизнес просто боится мыслить долгосрочно, а без подобных проектов новые решения невозможны, «страна будет не конкурентоспособна как могла бы». Экономика будет сильна, когда будут создавать лучшие условия для предпринимателей и бизнесменов, «именно там будут прорастать многие бизнесы».