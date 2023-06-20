Сильный дождь в Тюмени: в магазине у Дома Обороны рухнул потолок. Видео

Сегодня тюменцы сообщили, что в престижном доме ЖК Fifty-Fifty на улице 50 лет Октября из-за ливневых дождей затопило подземный паркинг. Местные жители отмечают, что квартиры в элитном доме дорогие, но стены парковки в ржавых разводах. Из-за непогоды многие улицы города превратились в местную «Венецию». Размыты пешеходные дорожки.