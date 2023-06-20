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Сильный дождь в Тюмени: в магазине у Дома Обороны рухнул потолок. Видео

20 июня 2023, 12:58
Фото: nashgorod.ru

Непогода в Тюмени: в магазине у Дома Обороны рухнул потолок

В магазине «Орехи и сухофрукты» в районе Дома Обороны рухнул потолок. Пострадали только стеллажи и продукты.
Видео: nashgorod.ru

Инцидент произошел сегодня днём, об этом сообщил читатель «Нашего города». Ущерб небольшой, люди не пострадали. Дождь в Тюмени не прекращается с начала недели.

Сегодня тюменцы сообщили, что в престижном доме ЖК Fifty-Fifty на улице 50 лет Октября из-за ливневых дождей затопило подземный паркинг. Местные жители отмечают, что квартиры в элитном доме дорогие, но стены парковки в ржавых разводах. Из-за непогоды многие улицы города превратились в местную «Венецию». Размыты пешеходные дорожки.

#Видео#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дожди#Погода в Тюмени#Бизнес
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