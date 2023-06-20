Холод, дождь и ветер с порывами до 18 м/с обещают сегодня в Тюмени

В ранние часы ожидается + 7 градусов, к обеду — + 8 градусов, по данным сервиса «Яндекс. Погода». Будет дуть сильный северо-западный ветер со скоростью 8 — 9 м/с, в ясное время суток порывы могут достичь 18 м/с. К вечеру он сменит направление на западное и немного утихнет: возможны порывы до 14 м/с.