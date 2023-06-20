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Холод, дождь и ветер с порывами до 18 м/с обещают сегодня в Тюмени

20 июня 2023, 01:37
Фото: 1MI

Дождь и + 8 градусов прогнозируют 20 июня в Тюмени

С утра в Тюмени опять будет дождь, который в течение дня не закончится.

Сейчас по комфортности ощущается как — 1 градус.

В ранние часы ожидается + 7 градусов, к обеду — + 8 градусов, по данным сервиса «Яндекс. Погода». Будет дуть сильный северо-западный ветер со скоростью 8 — 9 м/с, в ясное время суток порывы могут достичь 18 м/с. К вечеру он сменит направление на западное и немного утихнет: возможны порывы до 14 м/с.

Ночью прогнозируют + 7 градусов, слабый дождь продолжит идти.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области ожидается штормовое предупреждение. С 20 июня порывы ветра усилятся до 22 м/с.

Штормовое предупреждение: в Тюмени, Ишиме и Тобольске резко усилится ветер до 22 м/с
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#Елена Чебоксарова#Шторм#Погода в Тюмени#Дожди#Лето#Общество#Тюменцы
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