Каждый второй житель ЖК в Тюмени хочет собственную грядку

В этом году жители «Европейского берега» уже сняли первый урожай. Прямо под окнами тюменцы самостоятельно выращивают овощи — цукини, патиссоны, горох, огурцы, помидоры, зелень для салата, ягоды и ароматные травы для чая. Что именно выращивать, жители решают сами. Пользование грядками абсолютно бесплатно для всех владельцев квартир в ЖК ГК«Страна Девелопмент».