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Posted 17 июня, 12:13

Published 17 июня, 12:13

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

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В Тюменской области план по заключению контрактов по нацпроектам выполнен на 99%

17 июня 2023, 12:13
Фото: nashgorod.ru
Своевременное заключение контрактов для реализации нацпроектов и обеспечение их планового финансирования — один из важнейших показателей качества работы региональных органов власти. Об этом заявил глава Тюменской области Александр Моор на совещании по реализации нацпроектов в регионе.

 

«План по заключению контрактов для реализации национальных проектов на 2023 год выполнен более чем на 99 процентов. Например, по таким нацпроектам, как „Образование“, „Демография“, „Культура“, „Цифровая экономика РФ“, заключено сто процентов необходимых контрактов», — доложил директор областного департамента экономики Максим Скворцов. По нацпроектам «Безопасные и качественные дороги», «Экология», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда» план по контрактованию выполнен более чем на 96 процентов.

План по финансированию реализации национальных проектов в Тюменской области по итогам первого полугодия из регионального бюджета выполнен на 47,2 процента, из федерального бюджета — на 49,2 процента. Работа продолжается в соответствии с графиком.

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