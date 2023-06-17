В Тюменской области план по заключению контрактов по нацпроектам выполнен на 99%

«План по заключению контрактов для реализации национальных проектов на 2023 год выполнен более чем на 99 процентов. Например, по таким нацпроектам, как „Образование“, „Демография“, „Культура“, „Цифровая экономика РФ“, заключено сто процентов необходимых контрактов», — доложил директор областного департамента экономики Максим Скворцов. По нацпроектам «Безопасные и качественные дороги», «Экология», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда» план по контрактованию выполнен более чем на 96 процентов.