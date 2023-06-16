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Землю в центре Тюмени и на Доме Обороны выставили на продажу за 13 тысяч рублей

16 июня 2023, 08:00
Фото: 1MI

Власти Тюмени выставили на продажу два участка под КРТ за 13 тысяч рублей

Тюменские власти выставили на продажу два земельных участка под реновацию — в центре города и на Доме Обороны. Начальная цена аукциона составляет менее 10 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

Стоимость участка площадью 2,87 гектаров в районе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая составляет 9 тысяч 900 рублей. Начальная цена участка площадью 5,5 гектаров в границе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская — 2 тысячи 947 рублей.

При этом задаток за участие в аукционе по каждому лоту — 20 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах будут принимать до 12 июля включительно.

Ранее «Наш Город» писал, что в границе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая для реализации программы комплексного развития территорий планируют снести 7 многоквартирных домов, из которых три признаны аварийными, и два индивидуальных жилых строения. Здесь построят 25-этажные и среднеэтажные дома с необходимой инфраструктурой. Общий объем строительства составит более 29 тысяч квадратных метров.

В рамках реализации программы КРТ на участке Елизарова — Холодильная — Харьковская будет снесено 10 многоквартирных домов, один из которых не признан аварийным, и один объект индивидуального жилищного строительства. Также под снос пойдут более десятка гаражей. В перспективе на данном земельном участке построят многоэтажные и среднеэтажные дома, школы, детсады, медицинские учреждения, площадки для занятия спортом. Общий объем строительства составит более 25,3 тысячи квадратных метров.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Реновация#КРТ#Тюмень#Тюменская область
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