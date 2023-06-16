Землю в центре Тюмени и на Доме Обороны выставили на продажу за 13 тысяч рублей

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Стоимость участка площадью 2,87 гектаров в районе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая составляет 9 тысяч 900 рублей. Начальная цена участка площадью 5,5 гектаров в границе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская — 2 тысячи 947 рублей.
При этом задаток за участие в аукционе по каждому лоту — 20 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах будут принимать до 12 июля включительно.
Ранее «Наш Город» писал, что в границе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая для реализации программы комплексного развития территорий планируют снести 7 многоквартирных домов, из которых три признаны аварийными, и два индивидуальных жилых строения. Здесь построят 25-этажные и среднеэтажные дома с необходимой инфраструктурой. Общий объем строительства составит более 29 тысяч квадратных метров.
В рамках реализации программы КРТ на участке Елизарова — Холодильная — Харьковская будет снесено 10 многоквартирных домов, один из которых не признан аварийным, и один объект индивидуального жилищного строительства. Также под снос пойдут более десятка гаражей. В перспективе на данном земельном участке построят многоэтажные и среднеэтажные дома, школы, детсады, медицинские учреждения, площадки для занятия спортом. Общий объем строительства составит более 25,3 тысячи квадратных метров.