Землю в центре Тюмени и на Доме Обороны выставили на продажу за 13 тысяч рублей

В рамках реализации программы КРТ на участке Елизарова — Холодильная — Харьковская будет снесено 10 многоквартирных домов, один из которых не признан аварийным, и один объект индивидуального жилищного строительства. Также под снос пойдут более десятка гаражей. В перспективе на данном земельном участке построят многоэтажные и среднеэтажные дома, школы, детсады, медицинские учреждения, площадки для занятия спортом. Общий объем строительства составит более 25,3 тысячи квадратных метров.