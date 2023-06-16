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В России из-за санкций телефоны iPhone стали гораздо дешевле, чем в Европе

16 июня 2023, 15:02
Фото: Скрин Яндекс.Маркет

Цены на телефоны iPhone в РФ стали гораздо ниже, чем в Европе

Из-за санкций что-то случилось с ценообразованием на телефоны iPhone. Сейчас они дешевле, чем в Европе.

На это обратили внимание «Новые Известия». На цены могло повлиять снижение интереса к новомодной технике, большие запасы на складах и общее падение спроса.

Ранее на падение спроса и избыток устройств популярной фирмы обратил внимание «Коммерсантъ». По данным аналитиков, за последнее время цены снизились на 6-10%, а спрос на 4%.

Другие продавцы сообщают, что новых iPhone 13 и 14 в стране исчезающее мало. В вообще рынок больше похож на качели от одной крайности до другой. Летом прошлого года действительно был избыток устройств.

«Тогда совпало несколько факторов: разрешили параллельный импорт, курс доллара упал до исторического минимума, федеральные магазины и сети столкнулись с реальным дефицитом товара, так как им важны официальные поставки, НДС и прочее, — говорит источник, — ввозить и продавать технику Apple стали все, кому не лень, появилось очень много новых магазинов по продаже, много новых поставщиков техники Apple.

Очень быстро возник разрыв между ценами в крупных сетях и местных небольших магазинах.

Между тем продавцы жалуются, что таможня начала перекрывать параллельный импорт ещё в апреле. Некоторые торговые точки опустели, новые iPhone пока не перевести через границу.

«Судя по российским магазинам, прямо сейчас нет проблем с покупкой ни базовых, ни флагманских моделей iPhone 14. Так самая низкая цена, на 14-ю модель с 128 гб памяти, которую удалось отыскать в российских магазинах составляет 65 900 рублей. На старте продаж, когда Apple привозила его в Россию официально, модель стоила 90 тысяч рублей. Интересно, что цена значительно отличается от стоимости этой модели в европейских магазинах. По данным официального магазина Apple в Германии эта модель стоит 999 евро, в России тот же телефон по нынешнему курсу доступен за 725 евро», — сообщают «Новые Известия».

iPhone 14 Pro в РФ стоит 87 тысяч рублей, а в Германии 118 тысяч.

Эксперты отмечают, что в РФ бренд Apple сейчас третий по распространенности. На руках у россиян их 13 млн штук. При этом Apple остается крупнейшим получателем денег от российских покупателей смартфонов — около 40% рынка.

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#Александр Мязин#Общество#Работа#Деньги#Цены#Бизнес
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