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В Новый год жители Тюмени стали гораздо чаще дарить женщинам новые IPhone

Сегодня, 10:45
Фото: 1MI

Тюменским женщинам все чаще дарят новые IPhone в Новый год

Тюменцы всё чаще дарят женщинам новые IPhone. Этот подарок оказался популярным в новом году, сообщает подписчица паблика «ЧС Тюмень». Росту покупок дорогой техники санкции не помешали.
«Работаю флористом и помимо букетов упаковываю подарки. В общем, такого количества айфонов в подарок я еще не видела. Накануне 2022 я их упаковывала в три раза меньше, чем накануне этого. И да, я завидую», - сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень».

За два часа пост собрал десятки комментариев. Горожане отметили, что спрос на дорогие товары не снижается, поэтому «параллельный импорт рулит».

В начале декабря «Наш город» сообщал, что тюменка купила в официальном салоне связи заблокированный IPhone. При этом она заплатила почти 100 тысяч рублей.

Тюменка купила заблокированный IPhone за 100 тысяч рублей в салоне связи
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Экономика#Деньги#Рост цен
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