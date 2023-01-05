В Новый год жители Тюмени стали гораздо чаще дарить женщинам новые IPhone

«Работаю флористом и помимо букетов упаковываю подарки. В общем, такого количества айфонов в подарок я еще не видела. Накануне 2022 я их упаковывала в три раза меньше, чем накануне этого. И да, я завидую», - сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень».
За два часа пост собрал десятки комментариев. Горожане отметили, что спрос на дорогие товары не снижается, поэтому «параллельный импорт рулит».
В начале декабря «Наш город» сообщал, что тюменка купила в официальном салоне связи заблокированный IPhone. При этом она заплатила почти 100 тысяч рублей.