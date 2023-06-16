Сколько тратят денег на содержание тюменских чиновников?

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Как следует из документов, в минувшем году на выплаты заработной платы, премий и командировочных чиновникам из городского бюджета было потрачено более 11 миллиардов 149 миллионов рублей.
При этом среднесписочная численность муниципальных служащих составила 17 тысяч 729 человек. То есть в год на одного чиновника было потрачено 628 тысяч 911 рублей, в месяц — по 52,4 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что за первый квартал 2023 года на содержание муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений было затрачено было затрачено 2,88 миллиарда рублей.