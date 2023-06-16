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Сколько тратят денег на содержание тюменских чиновников?

16 июня 2023, 04:02
Фото: 1MI

Тюменские власти рассказали, сколько за год потратили на оплату труда чиновников

Администрация Тюмени опубликовала расходы на содержание муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений за 2022 год.
Сюжет
Тюмень

Как следует из документов, в минувшем году на выплаты заработной платы, премий и командировочных чиновникам из городского бюджета было потрачено более 11 миллиардов 149 миллионов рублей.

При этом среднесписочная численность муниципальных служащих составила 17 тысяч 729 человек. То есть в год на одного чиновника было потрачено 628 тысяч 911 рублей, в месяц — по 52,4 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что за первый квартал 2023 года на содержание муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений было затрачено было затрачено 2,88 миллиарда рублей.

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