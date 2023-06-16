На разработку проекта реконструкции ДК «Строитель» потратят более 4,4 млн

Начало реконструкции перенесли на 2019 год, но из-за отсутствия положительной госэкспертизы все работы опять были отложены. В 2020 году работы были «заморожены» из-за пандемии. В феврале 2021 года от оперативного штата региона пришла информация, что проектная документация по реконструкции данного объекта разработана, получено положительное заключение госэкспертизы. Провести работы тогда планировали с 2021 по 2023 года.