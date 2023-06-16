На разработку проекта реконструкции ДК «Строитель» потратят более 4,4 млн

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
В документации указано, что подрядная организация должна разработать проектную документацию для ДК общей площадью более 8,3 тысяч «квадратов». Общий объем запланированных строительных работ — 50,9 тысяч квадратных метров.
Проектная документация на реконструкцию должна быть разработана до мая 2024 года.
Раннее «Наш Город» писал, что ДК «Строитель» планируют капитально отремонтировать с 2017 года.
Еще в июле 2017 года на сайте госзакупок появилась информация о запуске тендера на выполнение проектной документации по реконструкции Дворца национальных культур «Строитель». Однако что-то пошло не так.
Начало реконструкции перенесли на 2019 год, но из-за отсутствия положительной госэкспертизы все работы опять были отложены. В 2020 году работы были «заморожены» из-за пандемии. В феврале 2021 года от оперативного штата региона пришла информация, что проектная документация по реконструкции данного объекта разработана, получено положительное заключение госэкспертизы. Провести работы тогда планировали с 2021 по 2023 года.
Однако теперь разработка проектной документации по реконструкции «Строителя» вновь начинается с нуля.