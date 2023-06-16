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На разработку проекта реконструкции ДК «Строитель» потратят более 4,4 млн

16 июня 2023, 03:36
Фото: 2 ГИС

Тюменские власти выделили на разработку документации для разрушающегося ДК 4,4 млн

Более 4,4 миллионов рублей потратят власти Тюменской области на реконструкцию дома культуры «Строитель». Соответствующая закупка опубликована на портале Госзакупки.
Сюжет
Тюмень

В документации указано, что подрядная организация должна разработать проектную документацию для ДК общей площадью более 8,3 тысяч «квадратов». Общий объем запланированных строительных работ — 50,9 тысяч квадратных метров.

Проектная документация на реконструкцию должна быть разработана до мая 2024 года.

Раннее «Наш Город» писал, что ДК «Строитель» планируют капитально отремонтировать с 2017 года.

Еще в июле 2017 года на сайте госзакупок появилась информация о запуске тендера на выполнение проектной документации по реконструкции Дворца национальных культур «Строитель». Однако что-то пошло не так.

Начало реконструкции перенесли на 2019 год, но из-за отсутствия положительной госэкспертизы все работы опять были отложены. В 2020 году работы были «заморожены» из-за пандемии. В феврале 2021 года от оперативного штата региона пришла информация, что проектная документация по реконструкции данного объекта разработана, получено положительное заключение госэкспертизы. Провести работы тогда планировали с 2021 по 2023 года.

Однако теперь разработка проектной документации по реконструкции «Строителя» вновь начинается с нуля.

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