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Похолодание приходит в Тюмень: сегодня ожидается сильный ветер

16 июня 2023, 01:23

Сильный ветер и до + 24 градусов прогнозируют в Тюмени 16 июня

Утро в областном центре ожидается ясным, будет + 18 градусов, днем потеплеет до + 22… 24.

В ясное время суток обещают сильный западный ветер со скоростью 6 м/с и порывами до 13 м/с. К вечеру температура воздуха не изменится, на небе будет малооблачно, но ветер сменит направление на северо-западное.

Ночью темпепатура воздуха начнет понижаться. Столбики термометров опустятся до + 14 градусов.

Осадков в течение дня не прогнозируют.

Ранее «Наш город» писал, что на Тюменскую область в эти выходные обрушатся ливни и грозы. Ветер также ожидается сильный — его порывы могут достичь 17 м/с.

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Лето#Дожди#Похолодание#Общество#Тюменцы
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