Похолодание приходит в Тюмень: сегодня ожидается сильный ветер

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
Modified Сегодня, 01:25
Updated Сегодня, 01:25
В ясное время суток обещают сильный западный ветер со скоростью 6 м/с и порывами до 13 м/с. К вечеру температура воздуха не изменится, на небе будет малооблачно, но ветер сменит направление на северо-западное.
Ночью темпепатура воздуха начнет понижаться. Столбики термометров опустятся до + 14 градусов.
Осадков в течение дня не прогнозируют.
Ранее «Наш город» писал, что на Тюменскую область в эти выходные обрушатся ливни и грозы. Ветер также ожидается сильный — его порывы могут достичь 17 м/с.