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Готовим зонты: на Тюмень в пятницу обрушатся дожди и штормовой ветер

15 июня 2023, 08:21
Фото: 1MI

На Тюмень в пятницу обрушатся грозы и штормовой ветер

На юг Тюменской области в пятницу обрушится непогода. По данным Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в течение дня ожидаются грозы, дожди и усиление ветра до 17 м/с.
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Тюмень

Ночью температура воздуха составит +5…+10, в дневные часы +21…+26. В субботу, 17 июня, существенно похолодает — ночью +4…+9, в светлое время суток +14…+19. В течение дня вероятны осадки в виде дождя, грозы, ветер 6-11 метров в секунду с порывами до 17 м/с.

Воскресенье пройдет при переменной облачности и температуре воздуха +3.+8 ночью, +14…+19 днем. Осадков не ожидается.

-51 сантиметр: уровень воды в Туре достиг критической отметки
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени уровень воды в реке Тура опустился до -51 сантиметра. За последние пять дней Тура обмелела на 24 сантиметра.

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