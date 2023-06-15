Готовим зонты: на Тюмень в пятницу обрушатся дожди и штормовой ветер

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Ночью температура воздуха составит +5…+10, в дневные часы +21…+26. В субботу, 17 июня, существенно похолодает — ночью +4…+9, в светлое время суток +14…+19. В течение дня вероятны осадки в виде дождя, грозы, ветер 6-11 метров в секунду с порывами до 17 м/с.
Воскресенье пройдет при переменной облачности и температуре воздуха +3.+8 ночью, +14…+19 днем. Осадков не ожидается.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени уровень воды в реке Тура опустился до -51 сантиметра. За последние пять дней Тура обмелела на 24 сантиметра.