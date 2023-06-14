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Сбербанк в последние недели видит целенаправленные кибератаки на ресурсы регионов РФ

14 июня 2023, 08:46
Сбербанк в последние недели зафиксировал целенаправленные кибератаки на сервисы органов власти российских регионов, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Тренд, который мы зафиксировали в последние недели, — это целенаправленные атаки на ресурсы органов власти субъектов Российской Федерации, — сказал Станислав Кузнецов в интервью в рамках ПМЭФ-2023.

Кузнецов добавил, что не менее 11 регионов были атакованы таким образом всего за неделю, а их сервисы простаивали в среднем около 10 часов.

Ранее в среду зампред правления Сбербанка сообщил, что количество кибератак на российские компании за последнее время выросло не менее, чем вдвое.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#Киберпреступность#Сбербанк россии
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