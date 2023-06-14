Сбербанк в последние недели видит целенаправленные кибератаки на ресурсы регионов РФ

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Тренд, который мы зафиксировали в последние недели, — это целенаправленные атаки на ресурсы органов власти субъектов Российской Федерации, — сказал Станислав Кузнецов в интервью в рамках ПМЭФ-2023.
Кузнецов добавил, что не менее 11 регионов были атакованы таким образом всего за неделю, а их сервисы простаивали в среднем около 10 часов.
Ранее в среду зампред правления Сбербанка сообщил, что количество кибератак на российские компании за последнее время выросло не менее, чем вдвое.