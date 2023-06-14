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Posted 14 июня 12:37

Published 14 июня 12:37

Modified Сегодня, 02:42

Updated Сегодня, 02:42

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Гранты до полумиллиона рублей получат 20 молодых тюменских предпринимателей

14 июня 2023, 12:37
Фото: 1MI
В Тюменской области грантовую поддержку до 500 тысяч рублей получат 20 молодых предпринимателей. Все они успешно прошли конкурс и защитили свои бизнес-проекты. Об этом рассказали в региональном Инвестиционном агентстве.

Деньги начинающие бизнесмены направят на развитие:

  • производства радио- и электроаппаратуры,
  • фермы крупного рогатого скота,
  • онлайн-платформы для изучения иностранных языков,
  • предприятия по выпуску древесного угля,
  • робота для печати.
«Самый молодой получатель гранта в этом году — 18-летний Егор Гавриков из Ишимского района. Он планирует развивать мясное животноводство и семейное дело. В 2023 году мы видим явный тренд — молодёжь включается в семейный бизнес в родном регионе. Конечно, поддержим эти стремления. А у тех, кто не успел получить грант, ещё есть шанс зарегистрироваться или доработать свой проект и заявиться на второй поток. Он пройдёт с 17 июля по 18 августа», — пояснил директор областного департамента инвестиционной политики Антон Машуков.

В Тюменской области в целях создания благоприятных условий для развития бизнеса реализуется целый ряд мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии. Также на комплексную помощь начинающие и опытные предприниматели могут получить в Фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области», который был учрежден правительством в 2013 году.

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