Гранты до полумиллиона рублей получат 20 молодых тюменских предпринимателей

В Тюменской области в целях создания благоприятных условий для развития бизнеса реализуется целый ряд мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии. Также на комплексную помощь начинающие и опытные предприниматели могут получить в Фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области», который был учрежден правительством в 2013 году.