Гранты до полумиллиона рублей получат 20 молодых тюменских предпринимателей

Posted 14 июня 12:37
Published 14 июня 12:37
Modified Сегодня, 02:42
Updated Сегодня, 02:42
Деньги начинающие бизнесмены направят на развитие:
«Самый молодой получатель гранта в этом году — 18-летний Егор Гавриков из Ишимского района. Он планирует развивать мясное животноводство и семейное дело. В 2023 году мы видим явный тренд — молодёжь включается в семейный бизнес в родном регионе. Конечно, поддержим эти стремления. А у тех, кто не успел получить грант, ещё есть шанс зарегистрироваться или доработать свой проект и заявиться на второй поток. Он пройдёт с 17 июля по 18 августа», — пояснил директор областного департамента инвестиционной политики Антон Машуков.
В Тюменской области в целях создания благоприятных условий для развития бизнеса реализуется целый ряд мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии. Также на комплексную помощь начинающие и опытные предприниматели могут получить в Фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области», который был учрежден правительством в 2013 году.